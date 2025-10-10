自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌年輕化！發生率我國排名第1 台大醫：與肥胖高度相關

2025/10/10 11:00

台大家醫科主治醫師粘曉菁指出，乳房攝影及乳房超音波是乳癌篩檢的兩大利器。（好心肝提供）

〔即時新聞／綜合報導〕乳癌常年在我國女性癌症發生率中排名第一，且有年輕化的趨勢；而「肥胖」也有影響。好心肝基金會執行長暨臺大家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁表示，肥胖是萬病之首，近年來有許多研究發現肥胖與癌症息息相關，例如肥胖常伴隨著脂肪肝，脂肪肝嚴重的話可能有罹患肝癌的風險，除了肝癌之外，肥胖也與乳癌有高度相關。

根據統計顯示，乳癌常年在我國女性癌症發生率中排名第一，死亡率排名第二名，且有年輕化的趨勢，台灣女性罹患乳癌的平均年齡比歐美國家早約10年，其中約7成發生在40～69歲年齡區間。

乳癌的發生與肥胖、基因、環境賀爾蒙及飲食習慣等有關。粘曉菁表示，包括體內慢性代謝性發炎指數上升、胰島素抗性增加、血管增生因子提高、荷爾蒙分泌失調等，都會提升乳癌的風險。研究指出，控制體重不僅能有效降低乳癌的發生率，也能減少復發風險。由於高油高糖的飲食及環境賀爾蒙的接觸，也都是主要誘因之一，養成良好的生活及飲食習慣，並搭配規律運動維持正常BMI，對預防乳癌至關重要。

此外，生活上中常接觸的塑化劑也可能增加乳癌風險，建議使用環保餐具及水杯、定期更換塑膠容器，並避免以塑膠袋盛裝熱湯，都可減少環境賀爾蒙的接觸。

粘曉菁提醒，定期篩檢也是守護自己健康的有效方法。國民健康署今年起將乳房攝影檢查的補助年齡，放寬為40歲以上至75歲女性，每兩年可以做一次乳房攝影檢查。40歲以下的年輕女性，尤其是二等親內具乳癌家族史的高風險族群，應考慮自費做乳房超音波檢查，及早掌握自己健康狀況。

乳房攝影及乳房超音波是乳癌篩檢的兩大利器。乳房攝影所需花費的時間較短，可快速檢測乳房鈣化點或腫瘤，有助於發現無症狀的零期乳癌。乳房超音波則具無輻射、無遮蔽等優點，能清楚辨識癌細胞。兩者影像可相互參照，及早揪出乳癌風險。再搭配控制體重、均衡飲食及規律運動等健康生活方式，有助女性全方位照顧自身健康。

好心肝基金會執行長暨臺大家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁表示，肥胖常伴隨著脂肪肝，脂肪肝嚴重的話可能有罹患肝癌的風險，除了肝癌之外，肥胖也與乳癌有高度相關。（粘曉菁提供）

