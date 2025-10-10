自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

小傷口險害5旬男截肢 醫：紅腫熱痛應速就醫

2025/10/10 10:55

馬偕傷口照護中心，整合整形外科、內分泌暨新陳代謝科、感染科、心臟內科、血管外科、腎臟內科、復健科、骨科、急診醫學部、營養醫學中心與社會服務室等11個跨專業團隊。（馬偕醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕一個小傷口，差點失去一條腿！一名50歲男子工作時不慎割傷左小腿，起初只是小破皮；沒想到幾天後傷口潰爛、腳腫發燒，甚至出現畏寒症狀。到馬偕醫院就醫，診斷為「糖尿病足併發壞死性筋膜炎」，所幸在跨專科團隊的及時協助下，成功保住左腿。

馬偕醫院傷口照護中心主任、整形外科主治醫師尤傑銘表示，皮膚表層的小傷口若沒妥善清潔照顧，很容易感染惡化，嚴重時會引發蜂窩性組織炎、敗血症，不僅得面臨截肢還可能危及生命。尤其糖尿病、洗腎或心血管疾病患者，因血液循環差、免疫力低，一旦感染更難癒合，發炎也擴散得快。

尤傑銘提醒，受傷後應先以生理食鹽水清潔，再塗抹抗生素藥膏、覆蓋乾淨紗布並保持乾燥。若傷口兩、三天內仍紅、腫、熱、痛，或滲出液增多、有異味、水泡，甚至伴隨發燒、倦怠等全身症狀，就代表感染可能加劇，務必儘快就醫，以免延誤治療，導致傷口惡化或引發敗血症。

馬偕醫院傷口照護中心統計，中心成立後透過跨科團隊整合治療，病人一年內死亡率從12.5%降至5.6%，高位截肢率也從17%降到6.8%，顯示早期介入與系統化照護能明顯改善病情。尤傑銘補充，中心導入高壓氧、冷電漿、藍光治療儀等新技術，搭配再生型敷料與專業護理，能促進微循環、加速傷口癒合，也減少疤痕與感染風險。

馬偕醫院總院長張文瀚提醒，糖尿病、洗腎、心血管疾病患者，以及行動不便、年長者等高風險族群，平時就應注意皮膚狀況，特別是腳部是否有破皮、水泡或壓瘡等情形，提早預防、提早介入，才能大幅降低感染與截肢風險。

馬偕傷口照護中心跨專科團隊合作，加速病人傷口癒合，幫助病人免受截肢之苦。（馬偕醫院提供）

