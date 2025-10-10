奇美醫院與高雄育英醫專產學合作 培育健康照護新力

柳營奇美醫院與育英醫護專校合作，將培育護理、照護人才。（柳營奇美醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕為因應高齡化社會下照護人力日益短缺的挑戰，台南柳營奇美醫院與高雄市育英醫護管理專科學校在9日簽訂「產學合作意向書（MOU）」，雙方將結合教育與醫療資源，攜手推動「護理科」、「老人服務事業科」及「化妝品應用科」等多面向合作，共同培育具專業照護與人文關懷能力的新世代健康產業人才。

柳營奇美醫院院長周偉倪與育英醫護專校長卓怡孜代表雙方簽署，此次合作是「醫療機構與技職教育接軌」的重要里程碑。合作內容涵蓋臨床實習、職場見習、技能交流、共同課程設計、師資培訓與學生工讀等面向，期望學生能在真實醫療場域中體驗照護服務、學習跨專業合作，強化專業實務能力，有效補充偏鄉地區照護人力的缺口。

周偉倪表示，透過與學校的產學合作，不僅能讓學生提前接觸臨床環境，培養專業能力與服務態度，也能為地方留住年輕照護人才，形塑永續的健康照護生態。這是一條讓教育、醫療、社區三方共同受益的道路。

卓怡孜說，學校非常重視學生的實作能力與臨場經驗，此次與柳營奇美醫院合作，學生可以在專業醫療環境中學習病人照護與團隊合作。不僅有助於提升學生的就業競爭力，也為南部地區的照護體系注入新能量。

柳奇護理部部長蕭素秋指出，期望透過院校跨區域的合作，讓學生能提前體驗臨床工作，深入了解護理專業的價值與挑戰，進而在畢業後投入偏鄉及高齡照護服務，持續為社會注入溫暖與力量。

未來，雙方將規劃建立「實習基地」、「專業技能資源共學」與「社區健康服務平台」，打造兼具臨床實務、長照服務及美容健康產業鏈的新型人才培育模式，為地方健康照護注入新動能。

柳營奇美醫院院長周偉倪（右）與育英醫護專校長卓怡孜（左）代表雙方簽署合作意向書。（柳營奇美醫院提供）

