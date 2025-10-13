自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「葡萄柚」酸甜清香！ 放一週「後熟」更好吃

2025/10/13 18:24

葡萄柚可先放在陰涼通風處約一週，讓果實「後熟」更香甜。（圖取自freepik）

葡萄柚可先放在陰涼通風處約一週，讓果實「後熟」更香甜。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕酸酸甜甜的香氣又來報到！你知道嗎？葡萄柚其實是柑橘家族的成員。臺北農產在臉書專頁發文指出，葡萄柚之所以叫這個名字，是因為果實常「成串生長」在枝頭上，就像葡萄一樣緊密相依，因此被命名為「葡萄柚」；更富含維生素C、鉀與抗氧化物茄紅素。剛採收的葡萄柚建議不要立刻食用，放一週讓果實「後熟」，酸味會變柔和、甜味更明顯。

近年隨著台灣栽培技術進步，嘉義、雲林山區出產的葡萄柚果實品質越來越好，酸度下降、皮薄汁多、無籽又帶甘甜，清爽的香氣讓人一口愛上，無論是直接剝來吃、打成果汁或加入手搖飲，都超級解膩！主要產區在嘉義、雲林山區，這兩地因氣候與土壤條件適中，是台灣葡萄柚的黃金生長帶。近年農友採用改良栽培技術，讓果實風味更溫和，酸甜平衡、香氣濃郁，成為秋冬季最受歡迎的水果之一。

葡萄柚雖不是葡萄，也不是柚子，而是柑橘家族的後代。（圖取自freepik）

葡萄柚雖不是葡萄，也不是柚子，而是柑橘家族的後代。（圖取自freepik）

葡萄柚這樣放更香更甜

剛採收的葡萄柚建議不要立刻食用，可先放在陰涼通風處約一週，讓果實「後熟」，酸味會變柔和、甜味更明顯。北農提醒：「後熟後的葡萄柚，香氣會更濃郁，果肉也更多汁！」

3招挑到又香又甜的葡萄柚

想買到完美的葡萄柚？記住這3招就對了：

1、表皮光滑結實、果形飽滿。

2、觸摸時略帶柔軟、有沉重感代表水分多。

3、果皮細緻亮澤者風味最佳。

北農也補充，選擇果皮細緻、飽滿的葡萄柚，不僅外觀好看、果汁含量也更高，是果汁愛好者的必收款！

葡萄柚 不是葡萄不是柚

葡萄柚雖不是葡萄，也不是柚子，而是柑橘家族的後代！由於果實成串生長在枝頭上、宛如葡萄般聚集，才有了「葡萄柚」這個名字。這種混合的果實特性，讓它兼具柑橘的香氣與柚子的清爽口感，是水果界的酸甜代表。葡萄柚不僅解膩消暑，更富含維生素C、鉀與抗氧化物茄紅素，能幫助提升免疫力、促進代謝，是秋冬轉季時節的養生好夥伴。不妨趁著產季來臨，把這份酸甜清香的好滋味帶回家吧！

