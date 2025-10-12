限制級
健康網》懶人料理「番茄雞蛋麵」 茄紅素「1招」吸收率激增3倍
〔健康頻道／綜合報導〕下班好累又懶得煮飯？別再外送了！一碗簡單的「番茄雞蛋麵」，就能兼顧美味與營養。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」分享，番茄不只是料理配角，更是能護心、抗氧化的營養明星。尤其是常見的「大果番茄」，不僅熱量低、還能幫你抗老、顧眼睛、保健康！
大果番茄：料理界的營養冠軍
番茄依大小與外型可分為「大果番茄」與「小果番茄」兩種。其中，大果番茄（如「牛番茄」）最適合入菜使用，外皮鮮紅、酸甜多汁，含有豐富的茄紅素、維生素C與膳食纖維。更關鍵的是，茄紅素屬脂溶性營養素，與油脂一起加熱烹調時更容易釋放、吸收率也能提升數倍！
懶人救星！3步完成「番茄雞蛋麵」
農糧署示範這道「下班簡單吃」料理，無論是新手還是忙碌上班族都能輕鬆完成：
●材料：大果番茄1顆、雞蛋2顆、蔥1支、蒜末適量、煮熟的麵條1碗、水450ml。
●調味料：番茄醬1大匙、鹽、糖、白胡椒、香油、醬油適量。
簡單3步驟：
1、炒熟：將雞蛋打散後炒熟取出備用。
2、煨煮：炒香番茄與蒜末，加入炒蛋、調味料與水煨煮。
3、混合：將湯料倒入盛好的麵碗中，撒上蔥花即完成。
整碗酸甜開胃、營養滿分，不僅補充蛋白質與膳食纖維，更讓人一口接一口，超適合秋冬季節暖胃享用！
茄紅素的「黃金釋放法」
根據研究，茄紅素經過油脂高溫烹調後吸收率可提升2-3倍。營養師建議：
●使用橄欖油或苦茶油炒番茄效果最佳。
●加入蛋、肉或豆腐一起煮，更能補足蛋白質。
●想減脂者可選用「細麵＋少油」版本，一樣健康又滿足。
番茄雞蛋麵不只是懶人料理，更是一碗營養黃金組合。它同時具備：抗氧化的茄紅素、穩定血糖的膳食纖維、高蛋白的雞蛋能量，讓你一碗搞定健康、飽足與美味！
