健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》懶人料理「番茄雞蛋麵」 茄紅素「1招」吸收率激增3倍

2025/10/12 10:43

番茄雞蛋麵下班3步驟，就能吃的健康又安心；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕下班好累又懶得煮飯？別再外送了！一碗簡單的「番茄雞蛋麵」，就能兼顧美味與營養。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」分享，番茄不只是料理配角，更是能護心、抗氧化的營養明星。尤其是常見的「大果番茄」，不僅熱量低、還能幫你抗老、顧眼睛、保健康！

大果番茄：料理界的營養冠軍

番茄依大小與外型可分為「大果番茄」與「小果番茄」兩種。其中，大果番茄（如「牛番茄」）最適合入菜使用，外皮鮮紅、酸甜多汁，含有豐富的茄紅素、維生素C與膳食纖維。更關鍵的是，茄紅素屬脂溶性營養素，與油脂一起加熱烹調時更容易釋放、吸收率也能提升數倍！

懶人救星！3步完成「番茄雞蛋麵」

農糧署示範這道「下班簡單吃」料理，無論是新手還是忙碌上班族都能輕鬆完成：

●材料：大果番茄1顆、雞蛋2顆、蔥1支、蒜末適量、煮熟的麵條1碗、水450ml。

●調味料：番茄醬1大匙、鹽、糖、白胡椒、香油、醬油適量。

簡單3步驟：

1、炒熟：將雞蛋打散後炒熟取出備用。

2、煨煮：炒香番茄與蒜末，加入炒蛋、調味料與水煨煮。

3、混合：將湯料倒入盛好的麵碗中，撒上蔥花即完成。

整碗酸甜開胃、營養滿分，不僅補充蛋白質與膳食纖維，更讓人一口接一口，超適合秋冬季節暖胃享用！

茄紅素屬脂溶性營養素，與油脂一起加熱烹調時更容易釋放、吸收率也能提升數倍！；圖為示意圖。（圖取自freepik）

茄紅素的「黃金釋放法」

根據研究，茄紅素經過油脂高溫烹調後吸收率可提升2-3倍。營養師建議：

●使用橄欖油或苦茶油炒番茄效果最佳。

●加入蛋、肉或豆腐一起煮，更能補足蛋白質。

●想減脂者可選用「細麵＋少油」版本，一樣健康又滿足。

番茄雞蛋麵不只是懶人料理，更是一碗營養黃金組合。它同時具備：抗氧化的茄紅素、穩定血糖的膳食纖維、高蛋白的雞蛋能量，讓你一碗搞定健康、飽足與美味！

