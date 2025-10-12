自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》病毒來襲不用怕！ 營養師推「5食物」：大蒜入列

2025/10/12 16:11

大蒜中的蒜素（Allicin） 能抑制病毒繁殖、促進血液循環、抗發炎。（圖取自freepik）

大蒜中的蒜素（Allicin） 能抑制病毒繁殖、促進血液循環、抗發炎。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近病毒捲土重來，身邊一堆人中鏢？你可能已經在病毒包圍中！營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，「外在防線靠酒精，體內防線靠營養！」只要吃對這5種食物，就能幫身體築起免疫長城，降低感染風險、感冒也能快快好！

●雞湯補水＋抗發炎：病毒季最溫柔的防護力

熱呼呼的雞湯不只是安慰劑！雞肉含有 半胱氨酸（Cysteine），是人體製造抗氧化物「穀胱甘肽」的原料，能幫助呼吸道黏液變稀、減輕鼻塞。再加上胡蘿蔔、洋蔥、芹菜等蔬菜一起煮，補水又補電解質。研究指出，雞湯有輕度抗發炎效果，可緩解上呼吸道感染不適。

●高維生素C水果：白血球的「充電寶」

想要提升免疫力，維生素C 是關鍵營養素。它能幫助白血球殺菌、促進抗體生成、縮短感冒病程。橘子、奇異果、草莓、甜椒都是維C高手！更厲害的是，維C還能再生維生素E，提升細胞抗氧化力，堪稱病毒季的「防護電池」。

維生素C是關鍵營養素。它能幫助白血球殺菌、促進抗體生成。（圖取自freepik）

維生素C是關鍵營養素。它能幫助白血球殺菌、促進抗體生成。（圖取自freepik）

●大蒜與辛香料：天然抗菌戰隊出動

別再小看你家廚房那顆蒜！大蒜中的蒜素（Allicin） 能抑制病毒繁殖、促進血液循環、抗發炎；而薑、薑黃則富含 薑辣素與薑黃素（Curcumin），有助穩定免疫系統、減少體內自由基。研究也指出，辛香料能調節免疫訊號、降低病毒感染後的發炎反應。

●優格與益生菌：腸道才是免疫司令部！

你知道嗎？人體70%的免疫細胞都駐守在腸道。益生菌能平衡菌叢、強化黏膜屏障，減少病毒入侵。多項研究發現，補充 Lactobacillus、Bifidobacterium 等菌株，有助於縮短病程、提升抵抗力。營養師提醒：挑選「無糖＋活菌」優格最加分，果醬型反而容易攝入過多糖分。

●高蛋白食物：免疫細胞的建材庫

「免疫力」需要「原料」來打造！蛋白質是白血球、抗體與修復酵素的主材料。雞蛋、豆漿、魚肉、豆腐都是超級好來源。研究顯示，蛋白質不足者的抗體濃度、免疫細胞功能明顯下降，感冒與感染機率倍增。

陳珮淳提醒：「別只靠噴酒精，吃對食物才是真正的防線！」每天補對營養、睡好覺、動一動，病毒季也能平安過關不中標！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中