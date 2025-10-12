健康網》病毒來襲不用怕！ 營養師推「5食物」：大蒜入列

大蒜中的蒜素（Allicin） 能抑制病毒繁殖、促進血液循環、抗發炎。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近病毒捲土重來，身邊一堆人中鏢？你可能已經在病毒包圍中！營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，「外在防線靠酒精，體內防線靠營養！」只要吃對這5種食物，就能幫身體築起免疫長城，降低感染風險、感冒也能快快好！

●雞湯補水＋抗發炎：病毒季最溫柔的防護力

熱呼呼的雞湯不只是安慰劑！雞肉含有 半胱氨酸（Cysteine），是人體製造抗氧化物「穀胱甘肽」的原料，能幫助呼吸道黏液變稀、減輕鼻塞。再加上胡蘿蔔、洋蔥、芹菜等蔬菜一起煮，補水又補電解質。研究指出，雞湯有輕度抗發炎效果，可緩解上呼吸道感染不適。

●高維生素C水果：白血球的「充電寶」

想要提升免疫力，維生素C 是關鍵營養素。它能幫助白血球殺菌、促進抗體生成、縮短感冒病程。橘子、奇異果、草莓、甜椒都是維C高手！更厲害的是，維C還能再生維生素E，提升細胞抗氧化力，堪稱病毒季的「防護電池」。

維生素C是關鍵營養素。它能幫助白血球殺菌、促進抗體生成。（圖取自freepik）

●大蒜與辛香料：天然抗菌戰隊出動

別再小看你家廚房那顆蒜！大蒜中的蒜素（Allicin） 能抑制病毒繁殖、促進血液循環、抗發炎；而薑、薑黃則富含 薑辣素與薑黃素（Curcumin），有助穩定免疫系統、減少體內自由基。研究也指出，辛香料能調節免疫訊號、降低病毒感染後的發炎反應。

●優格與益生菌：腸道才是免疫司令部！

你知道嗎？人體70%的免疫細胞都駐守在腸道。益生菌能平衡菌叢、強化黏膜屏障，減少病毒入侵。多項研究發現，補充 Lactobacillus、Bifidobacterium 等菌株，有助於縮短病程、提升抵抗力。營養師提醒：挑選「無糖＋活菌」優格最加分，果醬型反而容易攝入過多糖分。

●高蛋白食物：免疫細胞的建材庫

「免疫力」需要「原料」來打造！蛋白質是白血球、抗體與修復酵素的主材料。雞蛋、豆漿、魚肉、豆腐都是超級好來源。研究顯示，蛋白質不足者的抗體濃度、免疫細胞功能明顯下降，感冒與感染機率倍增。

陳珮淳提醒：「別只靠噴酒精，吃對食物才是真正的防線！」每天補對營養、睡好覺、動一動，病毒季也能平安過關不中標！

