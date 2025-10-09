健康網》塑膠微粒恐危及生育力 專家：塑膠砧板別再用

塑膠微粒無處不在，可能正在悄悄傷害我們的身體。專家建議，丟掉塑膠砧板與餐具，改用木製砧板與玻璃或不鏽鋼餐具；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠微粒無處不在，可能正在悄悄傷害我們的身體。美國百萬網紅家庭醫師肯．貝瑞（Ken Berry）指出，科學家已在人類的血液、心臟、腎臟、腸道、胎盤與羊水中發現這些塑膠顆粒，已有跡象顯示它們可能對人體產生危害，包括影響生殖與賀爾蒙。他還提供減少暴露的7個實用方法。

醫生肯．貝瑞是美國的一位家庭醫師，他經營的YT頻道「KenDBerryMD」（肯．貝瑞醫師）有358萬人訂閱，關於塑膠微粒問題，他也曾拍影片關心該如何面對這個問題。

請繼續往下閱讀...

肯．貝瑞表示，科學界早在2018年即發現，受試者糞便中全都含有塑膠微粒，顯示它們早已進入人體循環系統。研究發現，塑膠微粒已在人體血液、糞便、尿液，以及幾乎所有檢測過的器官中出現，包括腎臟、心臟、腸道，甚至連胎盤與羊水裡都發現了它們。

他還提到，有研究發現，當細胞進行有絲分裂時，細胞內也含有塑膠微粒。當細胞分裂成兩個新細胞時，每個細胞都會帶走部分塑膠顆粒。換句話說，它們已深入我們的細胞層級。

肯．貝瑞不認為塑膠微粒會滅絕地球生命，但它很可能導致包括人類在內的動物出現內分泌失調與生育問題。雖然無法完全避免，但民眾仍可以盡可能減少後續暴露。以下是他建議減少暴露的7個實用方法：

●選擇完整、未加工的天然食物：如新鮮肉類、蔬菜、堅果、帶殼雞蛋。

●丟掉塑膠砧板與餐具：改用木製砧板、金屬刀叉與玻璃或不鏽鋼餐具。

●避免用熱塑膠容器盛裝或加熱食物。

●改穿天然纖維衣物：如棉與羊毛，減少合成纖維釋出的塑膠微粒。

●加裝逆滲透濾水器（RO）：飲用與烹飪用水都經過過濾。

●盡量選擇玻璃瓶裝飲品與食物，減少塑膠接觸。

●注意化妝品成分：口紅與粉底等也含有塑膠微粒，可能隨日常脫落進入口腔或眼睛。

肯．貝瑞提醒，市面上開始出現號稱能「排出體內塑膠微粒」的產品，如草本補充劑、機器或足浴療程等。目前沒有任何科學證據證明這些產品有效，也沒有獲得實驗支持。目前所有這類商品都只是浪費金錢，別花了冤枉錢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法