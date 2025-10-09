自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》塑膠微粒恐危及生育力 專家：塑膠砧板別再用

2025/10/09 21:37

塑膠微粒無處不在，可能正在悄悄傷害我們的身體。專家建議，丟掉塑膠砧板與餐具，改用木製砧板與玻璃或不鏽鋼餐具；圖為情境照。（圖取自freepik）

塑膠微粒無處不在，可能正在悄悄傷害我們的身體。專家建議，丟掉塑膠砧板與餐具，改用木製砧板與玻璃或不鏽鋼餐具；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠微粒無處不在，可能正在悄悄傷害我們的身體。美國百萬網紅家庭醫師肯．貝瑞（Ken Berry）指出，科學家已在人類的血液、心臟、腎臟、腸道、胎盤與羊水中發現這些塑膠顆粒，已有跡象顯示它們可能對人體產生危害，包括影響生殖與賀爾蒙。他還提供減少暴露的7個實用方法。

醫生肯．貝瑞是美國的一位家庭醫師，他經營的YT頻道「KenDBerryMD」（肯．貝瑞醫師）有358萬人訂閱，關於塑膠微粒問題，他也曾拍影片關心該如何面對這個問題。

肯．貝瑞表示，科學界早在2018年即發現，受試者糞便中全都含有塑膠微粒，顯示它們早已進入人體循環系統。研究發現，塑膠微粒已在人體血液、糞便、尿液，以及幾乎所有檢測過的器官中出現，包括腎臟、心臟、腸道，甚至連胎盤與羊水裡都發現了它們。

他還提到，有研究發現，當細胞進行有絲分裂時，細胞內也含有塑膠微粒。當細胞分裂成兩個新細胞時，每個細胞都會帶走部分塑膠顆粒。換句話說，它們已深入我們的細胞層級。

肯．貝瑞不認為塑膠微粒會滅絕地球生命，但它很可能導致包括人類在內的動物出現內分泌失調與生育問題。雖然無法完全避免，但民眾仍可以盡可能減少後續暴露。以下是他建議減少暴露的7個實用方法：

●選擇完整、未加工的天然食物：如新鮮肉類、蔬菜、堅果、帶殼雞蛋。

●丟掉塑膠砧板與餐具：改用木製砧板、金屬刀叉與玻璃或不鏽鋼餐具。

●避免用熱塑膠容器盛裝或加熱食物。

●改穿天然纖維衣物：如棉與羊毛，減少合成纖維釋出的塑膠微粒。

●加裝逆滲透濾水器（RO）：飲用與烹飪用水都經過過濾。

●盡量選擇玻璃瓶裝飲品與食物，減少塑膠接觸。

●注意化妝品成分：口紅與粉底等也含有塑膠微粒，可能隨日常脫落進入口腔或眼睛。

肯．貝瑞提醒，市面上開始出現號稱能「排出體內塑膠微粒」的產品，如草本補充劑、機器或足浴療程等。目前沒有任何科學證據證明這些產品有效，也沒有獲得實驗支持。目前所有這類商品都只是浪費金錢，別花了冤枉錢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中