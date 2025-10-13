健康網》清爽解膩「柚香涼拌雞絲蕎麥麵」 低脂高蛋白、維生素C滿滿

柚子配冰鎮蕎麥麵，吃起來冰涼爽口、完全不膩；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雙十連假來臨，如果家裡還有沒吃完的柚子，不妨善用巧思，做一道清爽可口的「柚香涼拌雞絲蕎麥麵」吧！國健署在臉書專頁「食在好健康」分享這道料理酸香開胃、低脂高纖，單吃當主食，輕盈又滿足！

柚香清爽配雞絲，酸甜開胃無負擔

這道料理運用柚子的果香與雞胸肉的嫩口交織出層次風味，搭配冰鎮蕎麥麵，吃起來冰涼爽口、完全不膩。營養師指出，這不只是減脂族的救星，更是餐桌上最聰明的「健康系主食」。

食材（2人份）

雞胸肉1片（煮熟撕絲）、柚子果肉4瓣（約50克）、蕎麥麵100克、小黃瓜60克、紅蘿蔔40克、牛番茄50克、白芝麻、檸檬汁、香油各少許、柴魚醬油1湯匙。

作法

1、雞胸肉水煮熟後撕絲。

2、小黃瓜、紅蘿蔔切絲，牛番茄對切汆燙。

3、蕎麥麵煮約4分鐘後撈起放涼。

4、將柚子果肉、雞絲、蔬菜、蕎麥麵放入碗中。

5、加入調味料與白芝麻拌勻，即可上桌！

柚子富含抗氧化力強的維生素C，營養滿分。（圖取自freepik）

營養關鍵看這裡！

●高蛋白低脂肪：雞胸肉是最優質的瘦肉蛋白，有助維持肌肉與修復組織。

●滿滿維生素C：柚子富含抗氧化力強的維生素C與膳食纖維，幫助代謝與排便。

●高纖助腸胃順暢：蕎麥麵含豐富膳食纖維與礦物質，能促進腸蠕動、延緩血糖上升。

●少油少鹽更健康：這道涼拌麵低熱量、無油炸，還能加堅果碎粒增添香氣與飽足感。

國健署指出，「柚香涼拌雞絲蕎麥麵」不僅能平衡油膩，更讓整桌料理變得營養又時尚。「吃得健康，也是一種生活儀式感！」

