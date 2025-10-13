健康網》流感快走開！ 1碗「蔥花蛤蜊菇菇雞湯」免疫力 UP UP

「蔥花蛤蜊菇菇雞湯」是「抵抗力救星」流感期必喝。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣忽冷忽熱、流感肆虐，喉嚨痛、鼻水流不停讓人難受嗎？營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享，想讓流感快快退散、免疫力UP，其實靠一碗湯就能做到！這碗「蔥花蛤蜊菇菇雞湯」她直呼是「抵抗力救星」流感期必喝！

打造免疫力 神級「蔥花蛤蜊菇菇雞湯」

孫語霙指出，這道湯不僅能發汗退燒、促進血液循環，還富含抗氧化物質與高品質蛋白質，能幫助身體製造抗體、加速修復。

請繼續往下閱讀...

食材

土雞半隻、蛤蜊320g、舞菇200g、洋蔥200g、青蔥100g、大蒜50g、水1500ml。

作法

1、青蔥切蔥花、洋蔥切絲、舞菇撕小束。

2、熱鍋後放入雞皮朝下煎香。

3、加入大蒜、洋蔥炒出香氣。

4、倒入滾水，熬出濃郁雞湯底。

5、放入蛤蜊與舞菇，蓋上鍋蓋燉煮30分鐘以上。

6、最後將湯倒入碗中、撒上蔥花完成！

發燒、流鼻涕期間若只喝湯、沒吃肉，反而會少掉蛋白質來源；圖為情境照。（圖取自freepik）

雞湯不只喝湯 肉也要吃

孫語霙強調，發燒、流鼻涕期間若只喝湯、沒吃肉，反而會少掉蛋白質來源。「湯裡的雞肉與蛤蜊富含胺基酸與鋅，可幫助免疫細胞合成抗體，減少再度中標的機會！」此雞湯功效有預防流感、增強免疫力、幫助發汗解熱、促進血液循環、暖身又不油膩。

孫語霙提醒，換季時，最怕身體「先中招」，若想提升防禦力，不妨趁著假日煮一鍋「蔥花蛤蜊菇菇雞湯」，全家一起喝進健康、喝退感冒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法