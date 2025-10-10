健康網》寒露養生有5秘訣！ 2食譜「甘甜暖胃」好過秋

銀耳滋陰潤肺、補氣養顏；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕秋意漸濃、寒露至，天地之間開始凝霜氣、夜涼如水。這是24節氣中的第17個節氣，也是「秋天中的秋天」。扶原中醫診所醫師郭大維在臉書專頁發文指出，寒露象徵從涼爽邁入寒冷，是人體陰陽轉換的重要節點，若不順應節氣調整作息與飲食，容易出現秋燥、過敏、情緒低落等問題。可試試百棗蓮子白果粥、寒露銀耳粥等暖身食譜，甘甜暖胃、滋陰潤肺。

寒露養生5大要點

郭大維提醒，「寒露如玉，夜涼如水」，此時人體應順時養生、溫潤身心，以下5大重點要牢記

一、每天多睡1小時，順應「秋乏」更養生

寒露節氣夜長晝短，身體代謝減慢，建議比平日多睡一小時。中醫認為「早睡早起，順應陽收陰藏」能養氣護身。郭大維笑說：「孩子早上賴床，其實是最懂養生的一群人！」

二、寒露不露腳，泡腳30分鐘暖全身

氣溫驟降，腳部保暖尤為重要。研究顯示，腳與上呼吸道黏膜有神經連結，一旦受涼，免疫力下降、易誘發過敏與感冒。建議睡前用熱水泡腳30分鐘，可加入幾滴精油促進循環、提升免疫力。

三、晨運避霧氣，改練「柔和系運動」

晨霧重、氣溫低，建議暫避清晨霧氣。運動可選擇太極、八段錦、瑜伽、散步、皮拉提斯等溫和類型，既能活動筋骨，又能促進氣血循環，緩解秋燥疲乏。

四、按摩2大穴位：中府穴、魚際穴

出門前搓熱雙手，按壓【中府穴】與【魚際穴】，可調理脾肺氣、提升陽氣、防感冒。郭醫師說，這兩個穴位能幫助「潤肺養脾、清熱瀉火」，經常按摩能減少秋冬過敏與感冒發作。

五、謹防「悲秋」情緒！冥想、聽音樂助放鬆

深秋晝短夜長，日照減少容易引發情緒低落。郭大維提醒：「秋季常見‘悲秋’情緒，應多戶外散步、冥想、閱讀、聽音樂，調整情志、安神養心。」保持樂觀心態，能讓秋天更溫暖。

山藥補腎益精、健脾潤肺；示意圖。（圖取自freepik）

寒露進補關鍵：潤肺養脾、養陰防燥

根據中醫「春夏養陽、秋冬養陰」的原則，寒露時節應以潤肺、養陰、養胃為主。推薦食材有：

●銀耳：滋陰潤肺、補氣養顏，有「延年益壽品」之稱。適合便秘、高血壓、肺燥咳嗽族群。延伸料理如冰糖銀耳蓮子湯；感冒畏寒、痰多清稀或糖尿病患者須慎食。

●山藥：補腎益精、健脾潤肺，可改善久咳、氣喘與血液循環。延伸料理如山藥排骨湯；有腹脹或月經量多者不宜多吃。

寒露節氣暖身食譜推薦

百棗蓮子白果粥

●功效：養陰潤肺、健脾和胃。

●材料：百合30g、紅棗18枚、蓮子20g、白果15粒、粳米100g、冰糖適量。

寒露銀耳粥

●功效：滋陰潤肺、生津止咳，緩解喉嚨乾癢、聲音沙啞。

●材料：銀耳30g、雪梨1個、川貝粉10g、冰糖適量。

郭大維提醒，寒露節氣是「防寒養陰」的最佳時機，只要掌握「早睡早起、溫補養身、潤肺防燥」3原則，就能平穩過秋、健康迎冬。

