健康網》顏正國肺腺癌過世 唐玲憶父親同癌症逝：記得篩檢

〔健康頻道／綜合報導〕以好小子等電影走紅的男演員顏正國，近日因肺腺癌過世，享年50歲。他曾因為《好小子》系列電影走紅。曾與癌症病魔對抗的女演員唐玲除了緬懷他，也提到自己的父親也是因肺腺癌過世。

唐玲在臉書表示，自己的父親也是因肺腺癌過世，確診時已經是第4期，短短兩個月便離世。她經常聽到父親有清喉嚨的乾咳聲。「但因為持續的時間實在太久，算算好幾年，至少10年。我跟妹妹都覺得那是他的特色，其實那也許早就是個警訊。」她說明，肺癌往往在無聲中形成，早期症狀不明顯，呼籲民眾定期檢查。特別是低劑量電腦斷層（LDCT），需要善用。

國健署表示，肺癌篩檢已經納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費LDCT檢查服務，臺灣成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

因應生活型態改變，女性發生肺癌年齡中位數較男性低，國健署下修具肺癌家族史之篩檢對象年齡5歲，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲；此外，參考美國預防服務工作組（USPSTF）建議將重度吸菸者吸菸史條件從30包-年下調為20包-年。透過降低篩檢年齡與吸菸史門檻，將更多的民眾納入範圍內，以提升篩檢覆蓋率，期更早篩檢出肺癌，提升癌症治療成效，增加存活率，並降低死亡率。篩檢擴大後對象包含：

1.具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2.重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

