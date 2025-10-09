健康網》哈孝遠被睡眠呼吸中止症困擾 醫：小心併發心血管疾病

哈孝遠分享其飽受睡眠呼吸中止症等病症所苦。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕籃球運動員出身的藝人哈孝遠日前登上《聚焦2.0》，分享其飽受睡眠呼吸中止症等病症所苦，光是一個晚上就打呼超過1700次，嚴重影響生活品質。關於睡眠呼吸中止症，根據衛生福利部屏東醫院衛教資料指出，打呼不等於睡得很好，因為鼾聲可能是睡眠呼吸發生問題的警訊，打呼表示入睡時，呼吸道變狹窄，造成呼吸阻塞，易發生睡眠中斷及低血氧，因此併發心血管疾病的機率較一般人高，必須提高警覺。

身高200公分、體重約150公斤的哈孝遠，是睡眠呼吸中止症的高危險群。經檢測後發現AHI值竟高達80，代表1小時內呼吸中止80次，遠超過重度標準30次的2倍以上。

根據衛生福利部屏東醫院衛教資料指出，睡眠呼吸中止症候群可分為阻塞型、中樞型和混合型3種，其中以阻塞型最為常見。

阻塞性睡眠呼吸中止症候群是指，在睡眠過程中會週期性重覆地發生上呼吸道阻塞，而使呼吸間歇中斷產生間歇性低血氧，有時導致睡眠中反覆驚醒，而嚴重影響睡眠品質。醫學上定義如果成人睡眠中每小時有5次以上的呼吸暫停或呼吸不足，每次持續10秒以上伴隨血氧濃度下降，即為睡眠呼吸中止症候群。

好發危險因子

1.肥胖：上呼吸道有過多的脂肪聚積造成呼吸道狹窄。

2.下巴狹小或後縮：使舌頭易向後倒而阻塞呼吸道。

3.扁桃腺肥大或懸壅垂過長（俗稱小舌頭）。

4.顱顏頸部或鼻腔結構異常（如鼻中膈彎曲、瘜肉、鼻甲肥厚）。

5.抽菸、喝酒、糖尿病或有阻塞性睡眠呼吸中止症候群家族史者。

常見症狀

●日間症狀

起床易頭痛、嗜睡，甚至無法避免的睡著、精神不濟、注意力不集中、記憶力減退、情緒易受影響、暴躁、憂鬱。

●夜間症狀

失眠、夜尿、睡眠中斷、不正常的打鼾（例如：無論甚麼睡姿都會鼾聲如雷，停止呼吸一段時間後突然短暫噎住或倒吸一口氣以致出現大的鼾聲而醒來）。

屏東醫院提醒民眾，要注意相關併發症，易發生睡眠中斷及低血氧，故發生心血管疾病的機率較一般人高，包括：心肌梗塞、心律不整、高血壓、腦中風，也可能併發糖尿病，或汽機車意外事故。

治療方法非常多，其中包括有：可以從改變睡姿，建議側睡（使用側睡枕或側睡床墊，防止翻身），因正躺或仰臥姿勢易造成上呼吸道塌陷，導致呼吸中止及呼吸不足；減重為肥胖症者的首要治療，體重過重會增加呼吸道阻塞；止鼾牙套（口內裝置，如下顎前置裝置或口腔牙套矯正器）：適用輕至中度病人，將下顎舌頭及軟顎向前拉，增加呼吸道的空間；連續性氣道正壓呼吸器：為中、重度或輕度合併心血管疾病之病人治療的首選方式，可維持睡眠時呼吸道的通暢。

