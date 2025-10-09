自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》網紅醫：Omega-3愛護心臟健康！推薦5種魚

2025/10/09 20:46

網紅醫師阿妮塔表示，鯖魚含有相當多的Omega-3。圖為南方澳產出的鯖魚片，示意圖。（資料照、記者江志雄攝）

網紅醫師阿妮塔表示，鯖魚含有相當多的Omega-3。圖為南方澳產出的鯖魚片，示意圖。（資料照、記者江志雄攝）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部統計，國人十大死因中以心臟疾病位居第二，顯示愛護心血管之重要性。美國網紅醫師阿妮塔（Annette Bosworth）在擁有近百萬訂閱的頻道「Dr. Boz」說明， Omega-3 脂肪酸在預防心臟病和降低猝死風險方面的重要性，並提出5種富含 Omega-3 的魚類。這支影片獲得20多萬次的觀看。

阿妮塔表示，一項 2002 年的研究指出在心臟病發作的患者中，血液中 Omega-3 含量越高，死亡風險越低，且這種相關性獨立於膽固醇或血壓等傳統風險因素。

阿妮塔建議多吃5種富含Omega-3的魚類，其中沙丁魚為Dr. Boz 極力推崇的食物，是提供 Omega-3 脂肪酸的最佳來源之一。另外鯖魚也能有效提供豐富的 Omega-3 脂肪酸；鯷魚、鮭魚、鯡魚可提供Omega-3 脂肪酸。

這些食物主要提供DHA和EPA這兩種長鏈 Omega-3 脂肪酸。研究顯示，體內 Omega-3 指數（紅血球細胞中 Omega-3 的含量）最高的患者（第四象限），在心臟病發作時的相對死亡風險可降低 70%，若同時調整了反式脂肪等變數，風險甚至可降低 90%。

另外，提到如亞麻籽油 （Flax seed oil） 等植物性食物含有 ALA，ALA 可以轉換成 DHA 和 EPA。即使一湯匙亞麻籽油含有 7.2 克 ALA，但在最佳情況下，僅約 10% 會轉換成約 0.7克的EPA；且轉換成 DHA 的比例更低，僅約0.35克（5%）。因此，魚類（已含有現成的 DHA 和 EPA）在提高 Omega-3 指數上更有效。

如果不喜歡吃魚，Omega-3 補充品是一個好選擇。選用三酸甘油酯 （Triglyceride） 形式的補充品，因為吸收率更高。

