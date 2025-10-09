限制級
流感流行期 新北衛生局：雙十連假疫苗接種不打烊
〔記者黃子暘／新北報導〕衛生福利部疾病管制署統計，新北今年第40週類流感門急診就診約2萬2613人次，較前1週上升15.1%，呈上升趨勢，且處流感流行期。新北市衛生局長陳潤秋指出，明起至12日就是雙十連假，流感疫苗和COVID-19疫苗已經開打，連假期間除418間合約院所外，加設39處社區接種站持續疫苗施打服務，請符合公費疫苗接種對象儘速前往接種。
陳潤秋說，目前已是流感流行期，連假期間人潮南來北往，更是增加呼吸道傳染風險，且接種疫苗後需要2週才能產生保護力，呼籲65歲以上長者、孕婦、學齡前幼兒、高風險慢性病人等10類對象盡早接種疫苗。
衛生局補充，相關訊息可至衛生局官網「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」瀏覽，另外，新北市長輩接種疫苗還可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，每週抽出千元禮券，期末抽獎獎項包括iPhone 17 Pro Max、按摩椅、16吋超級顯卡電競筆電。
