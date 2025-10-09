舒服只是錯覺！翹腳恐釀「3症狀」 醫籲：真正的放鬆是平衡

醫師黃軒指出，翹腳看似放鬆，卻會讓骨盆、脊椎、靜脈及神經「默默抗議」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在辦公室或日常生活中習慣性翹腳，覺得姿勢優雅又舒服，但醫師提醒，這個「小動作」其實暗藏健康風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，翹腳看似放鬆，卻會讓骨盆、脊椎、靜脈及神經「默默抗議」，長期下來可能導致腰痠背痛、靜脈曲張甚至神經壓迫，呼籲民眾正視這個「慢慢傷身體的習慣」。

「你是不是也愛翹腳？」黃軒提醒，翹腳雖然看起來挺有氣質，坐起來也輕鬆，但其實那一刻「身體是在偷懶」。

他指出，當腰痠、背緊、坐太久時，大腦會自動幫你找個最舒服的姿勢，結果就是把一條腿搭上去，然而骨盆、脊椎、靜脈和神經卻在默默抗議。翹二郎腿不是單純的「姿勢習慣」，而是一種「慢慢傷身體的小動作」。

黃軒表示，長期翹腳會讓骨盆歪一邊，脊椎也跟著歪。一條腿壓在另一條上，骨盆自然傾斜，久而久之脊椎也要配合著歪。許多人會覺得「為什麼總是同一邊腰痠？為什麼肩膀高低不一？」那不是巧合，而是每天的「歪坐功」所造成。研究甚至發現，長期翹腳的人，骨盆旋轉的角度明顯比沒翹腳的人高出許多。

他進一步指出，腿麻、水腫、靜脈曲張也可能找上門。每次翹腳時，大腿下方的靜脈被壓著，血流過不去，小腿就會悶、腫，甚至還會覺得「腳怎麼麻了？」。研究提醒，只要連續翹腳超過10分鐘，下肢靜脈壓力就會上升，這也是許多人坐久後站起來時，腿會腫腫的原因之一。

此外，翹太久神經也會受影響。黃軒提到，「一邊腿麻得像蟻走，站起來還得甩甩腳？」這不是錯覺，而是腓總神經被壓到了。長期受壓可能導致暫時性麻痺，甚至坐骨神經痛。

至於如何正確坐姿？黃軒建議，兩腳應平放在地面，腳掌完全著地，臀部坐滿椅面，腰部可墊小靠墊，螢幕也要調高避免脖子前傾。此外，每30分鐘站起來伸個懶腰，喝口水、走兩步，讓脊椎和腿都鬆口氣。

他提醒，翹腳雖不會立刻讓你生病，但卻是「慢慢歪掉」的姿勢，就像每天歪著頭看手機，不會馬上痛，但時間久了就會發現：腰、背、腿，全都在替你那一刻的「舒服」買單。他呼籲民眾，下次想翹腳時，不妨提醒自己坐直，因為真正的放鬆，是從平衡開始的。

