健康網》不只靠檢查揪癌！ 研究點出：平日做4件事遠離癌

專家指出，從研究中發現，癌症與「日常壓力」與「細胞環境混亂」有相關。平日不妨多吃抗氧化食物，像芭樂、藍莓，維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌的形成並不只是「抽菸」那麼簡單。專家指出，從研究中更清楚看見，與「日常壓力」與「細胞環境混亂」有極大相關。想要遠離癌症，必須從調整生活節奏、靠抗氧化食物、穩住血糖，與注重睡眠等關鍵做法保護自己。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2025年發表在《Cell Death Discovery》的研究，說的是一個較新的發現：生物分子凝聚體（biomolecular condensates）。這是我們細胞裡一種「臨時開會的空間」，當身體面臨壓力時，這些蛋白和核酸就會聚在一起「開會」，討論怎麼應變、怎麼省能量、怎麼自保。

請繼續往下閱讀...

這個反應本來是好事，代表細胞會自我保護。但問題是，當壓力變成「長期加班」、生活作息亂掉、環境污染、情緒焦慮，這些「開會」就開不完。細胞裡的凝聚體不但不散，還變成癌細胞的秘密基地，幫它躲避藥物、逃過免疫系統的監控。

張家銘提到，民眾每天都有壓力。包括睡不夠、吃太快、空氣髒、糖吃太多、手機滑太晚。這些壓力一層層累積，細胞裡的分子就會開始「黏在一起」，形成所謂的壓力顆粒（stress granules）。這些顆粒會讓細胞暫時停工、進入「省電模式」。本來只是想喘口氣，結果一喘就喘太久。就像人加班太久，身體就出問題。對癌細胞來說，這正是它成長的溫床。

張家銘建議，調整生活節奏，是對細胞的救援行動。讓壓力的開關關掉，細胞才能回復原本該有的節奏。根據這篇研究，這些凝聚體的形成和「氧化壓力」很有關係，自由基太多，就像是體內的小火苗，會讓蛋白變形、互相糾纏在一起。可以在平日多吃抗氧化食物，像芭樂、藍莓、綠花椰菜、薑黃、綠茶，這些都是最天然的滅火器，它們能中和自由基，讓細胞內部恢復平衡。

他提醒，別讓血糖像雲霄飛車，因為癌細胞最愛「高糖風暴」。更要注重睡眠，這是細胞最重要的「下班時間」。研究指出，細胞裡的自噬（autophagy）機制會在深層睡眠時啟動，幫助清除老舊蛋白與異常凝聚體。如果長期熬夜，這個修復系統會崩潰，身體就像辦公室沒有人打掃，垃圾越積越多，最終連電腦（細胞核）都卡住。

他總結，癌症不是一夕之間的突變，而是長期壓力、發炎、代謝混亂的結果。生活裡，每一次好好睡覺、每一口真實食物、每一次深呼吸，都是在幫細胞重新調整。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法