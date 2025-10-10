自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》老化隱形殺手！ 飲食4招擺脫「糖化」又抗老

2025/10/10 16:36

營養師夏子雯說，多蔬菜、適量水果絕對是最好的植化素來源，可提供抗氧化力、幫助減少氧化壓力，緩解發炎反應；示意圖。（圖取自freepik）

營養師夏子雯說，多蔬菜、適量水果絕對是最好的植化素來源，可提供抗氧化力、幫助減少氧化壓力，緩解發炎反應；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過了個中秋節，忍不住吃下太多加工食品，身體也可能默默在發炎。營養師夏子雯表示，你吃下的月餅、蛋黃酥、烤肉等食物，會在體內產生糖化終產物（AGEs），容易引發身體發炎反應、增加慢性病發生率，可說是老化的隱形殺手。建議飲食少精緻糖、少油炸、少燒烤；多補充Omega-3脂肪酸、抗氧化物；以及控制血糖，有助緩解發炎反應、穩免疫。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師 」發文指出，糖化終產物（AGEs）是過量的糖分子和蛋白質、脂肪結合後形成的「老化物質」，糖化終產物一旦生成不可逆，也無法被消滅，它們會在體內慢慢累積，而且葡萄糖去到哪，糖化終產物就會跟到哪，最終讓身體發炎且變得敏感。

一次看懂AGEs內外兩來源

至於AGEs從哪來？夏子雯表示，來源可分為以下2類：

從體內自己產生：像是血糖高時（如糖尿病病友），身體會產生比較多的AGEs。

從外來食物攝取：如含糖量高的糕餅、蛋糕，或是高溫油炸、燒烤、香噴噴的焦香料理，這些看起來誘人的食物，其實含有大量AGEs。

夏子雯並進一步說明，體內的AGEs會引起發炎反應，釋放發炎物質，如TNF-α、IL-6，也容易讓免疫系統不穩定，像是肥大細胞被刺激後，就會釋放出大量組織胺，出現癢、紅、腫、打噴嚏、氣喘等過敏反應。此外，還可能增加慢性疾病的發生率，導致身體逐漸衰弱，堪稱是老化的隱形殺手。

飲食上如何緩解？夏子雯具體提出以下4招，可降低發炎、穩血糖、助免疫：

少精緻糖、少油炸、少燒烤

攝取Omega-3脂肪酸：降低發炎反應、阻止體內生成過多促發炎物質，穩定免疫系統。

多補充抗氧化物：多蔬菜、適量水果絕對是最好的植化素來源，可提供抗氧化力、幫助減少氧化壓力；各種顏色的蔬菜、水果都有不同種類型的植化素，因此多元攝取很重要。

控制血糖：控制澱粉、精緻糖與甜點的份量及進食的時間點，多攝取膳食纖維，穩定血糖波動，體內AGEs自然少。

