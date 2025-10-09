港香蘭案 藥師公會籲盤點中醫藥法規並執行

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕國內知名中藥廠港香蘭因嚴重違反GMP製藥規定，共計16項產品遭勒令回收，此事件凸顯國內對於中藥產品在管理制度上仍存有漏洞，及執行力度上或仍有應改進之處。

中華民國藥師公會全國聯合會說明，有媒體報導，1位具有多年經驗之中醫師認為，這是因為藥師不諳中藥相關知識技術，甚至認為應該推行中藥師制度等。中華民國藥師公會全國聯合會強調相關言論並非事實，恐有損藥師此一專門職業技術人員之尊嚴及信賴。

中華民國藥師公會全國聯合會說明如下：

一、目前藥師的養成制度已包含中藥專業：目前在各大專院校藥學系之課程皆有安排中醫藥相關課程，且藥師考試亦包含中藥相關考科；藥師若欲執行中藥業務（如中藥製劑之製造、供應及調劑），更需修習中藥課程達適當標準，因此所謂藥師不諳中藥知識、技術之說法，並非事實。

二、中醫藥司責無旁貸，應盤點目前中醫藥法規及執行：依據目前衛福部所公布之資訊，本次港香蘭違反GMP之情形是包含違法於非GMP區域製造產品、破壞原核定三級區之生產環境、不同時間生產品項使用相同批號、查核時生產中之產品無批次製造紀錄、製程與原始查驗登記核定事項不符、原始試驗數據缺漏或未依規定執行試驗、人員記錄不實及數據造假、部分原料庫存及流向不明及未建立完整運銷紀錄等情形。

以這次港香蘭違規情形為例，並非媒體報導中所謂有中醫師稱因現行規範導致「懂中藥的人無法進入中藥產業」所致。此事對於國人中藥用藥安全危害甚鉅，衛福部中醫藥司身為我國中藥主管機關自責無旁貸，應全面檢討目前在中藥法規範本身及執行是否仍存有漏洞。

三、我國應持續落實、精進中藥廠GMP制度：我國中藥廠自2005年9月30日止，已全面符合GMP制度，未來也應該持續朝PIC/S GMP 之最高標準邁進，本次事件對於我國中醫藥監管制度是項警訊，然「亡羊補牢，猶未晚矣」！若能藉由本次事件改正相關制度及執行之缺失，應為提升我國中藥品質，保障國人中藥用藥安全之轉機。

四、藥師可扮演積極角色，更深入參與中藥產業：藥師的養成於教、考、訓等階段皆包含中醫藥相關知識既如前述，本次事件反而凸顯了無論中西藥，藥師在製藥產業監管的重要性，以及藥師在中藥相關產業參與不足之警訊。中醫藥司肩負我國中醫藥發展之重責大任，應借重藥師等藥學專業人才，由監管法規面本身、執行面以及製藥產業品質提升等面向，持續提升我國中藥品質，保障國人用藥安全。

中華民國藥師公會全國聯合會呼籲中醫藥司應負起責任，不應放任人民用藥安全受到危害。近期在食安問題，也爆發百威食品公司以工業用雙氧水漂白豬腸之事件，此類重大食、藥安議題皆有賴各專業人士透過合作而非對立共同解決問題，中華民國藥師公會全國聯合會盼望社會各界切莫藉此挑起不同專門職業技術人員間之對立，或意圖斲傷社會大眾對藥師等藥學專業人員之信賴。

