健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「12大最髒蔬菜」排行曝！ 擠下草莓「它」第1

2025/10/09 17:52

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，比較容易有農藥殘留疑慮者，通常是比較「薄皮」的水果，尤其是莓果類；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕飲食多蔬果有益健康，但其實也有你看不到的隱藏健康威脅。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，講到健康飲食總會提到「多吃蔬果」，然而根據美國環保組織《環境工作組（EWG）》公布之農藥殘留量最高的12種農作物，草莓、羽衣甘藍、芥菜和羽扇豆分居「Dirty dozen」（骯髒十二）清單的2、3名，排名第1的則是波菜。提醒挑選蔬果種類須注意，才不會反而造成身體負擔。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文指出，日常飲食中，搭配適量蔬菜水果的好處已多次被強調。其中包含注重各類纖維量的攝取，有助促進腸道健康、幫助益菌生長；而搭配多樣的顏色蔬果來的植物多酚，也能幫助身體抗氧化、增加粒線體功能等。

種類選擇建議採行多樣化

不過，攝取蔬果真的只有百利而無一害嗎？許嘉珊指出，由於現代種植方式越來越有效率，蔬菜水果的農藥殘留量，也成為不能忽略的議題。如果一邊努力抗氧化、一邊攝取過多的「毒素」，對於促進健康的效果難免打折扣。因此，在選擇蔬果種類上，除應注重多樣性之外，也建議儘量挑選農藥殘留量少的種類，對身體較友善。

許嘉珊也提及，本身即以美國環保組織《環境工作組（EWG）》（Environmental Working Group）公布之農藥殘留量最高的12種農作物清單——Dirty dozen（骯髒十二）內容，作為選擇蔬果的準則之一；以下則為2025年公布的Dirty dozen清單以及蔬果排行：

1.菠菜（spinach）。

2.草莓（strawberries）。

3.羽衣甘藍、芥菜和羽扇豆（kale, collard & mustard greens）。

4.葡萄（grapes）。

5.桃子（peaches）。

6.櫻桃（cherries）。

7.油桃（nectarines）。

8.梨（pears，西洋梨）。

9.蘋果（apples）。

10.黑莓（blackberries）。

11.藍莓（blueberries）。

12.馬鈴薯（potatoes）。

薄皮水果農藥殘留疑慮多

許嘉珊歸納指出，比較容易有農藥殘留疑慮者，通常是比較「薄皮」的水果，尤其莓果類每年上榜。西瓜、木瓜這類水果，則常常被歸類在Clean 15（乾淨十五）相對安全的名單中。

許嘉珊強調，若購買Dirty dozen清單內的蔬果，建議應特別加強清洗流程，或購買有機產品替代。不過，由於這份資料是來自美國的統計，也可理解為評斷美國進口的蔬果比較準確，對台灣自產或他國進口的，則不一定能一概而論，但可作為參考。

