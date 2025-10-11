健康網》吃糖吃肉老得快！ 醫推「這款豆漿」養出好菌救代謝

減重醫師王姿允指出，黑豆漿不只是植物蛋白那麼簡單，它就像是「代謝調節員」，幫你減少壞毒素、養出好菌群。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常聽戒糖、少肉對於健康較好，但你知道為什麼嗎？減重醫師王姿允指出，吃糖跟吃肉之所以會老得很快，是因糖跟肉類蛋白質結合，會形成體內的「膳食糖化終產物（dAGEs）」，這些AGEs會讓身體氧化壓力上升、加速老化與代謝異常。另據國外研究顯示，受試者的飲食以黑豆漿取代部分肉類時，其體內AGEs大幅下降。此外，黑豆漿還讓腸道好菌增加、護腸道，進而穩定血糖、減少發炎。

王姿允於臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文指出，根據2025年《Food & Function》發表的最新文章，該研究針對肥胖與糖尿病前期患者（pre-diabetes），執行16週的隨機交叉試驗。研究並分成兩個干預期（用黑豆漿取代豬肉）與對照期（繼續食用豬肉作為蛋白質來源），而兩種飲食蛋白質總量不變。中間有一個洗脫期（wash-out）恢復原飲食，再換成另一組飲食法。

王姿允進一步說明，研究結果發現，當他們用黑豆漿取代部分肉類時，受試者體內的「糖化終產物（AGEs）」大幅下降。更令人驚喜的是，黑豆漿還讓腸道菌變健康；不但好菌增加，能製造丁酸等短鏈脂肪酸的菌也變多，這些代謝物還能夠保護腸道、穩定血糖、減少發炎。

王姿允表示，簡單來說，黑豆漿不只是植物蛋白那麼簡單，它就像是「代謝調節員」，幫你減少壞毒素、養出好菌群。這也就是為什麼每次在討論「高蛋白飲食」，就會有人跳出來說它對身體的壞處，卻未細究蛋白質的來源是肉類還是豆類，其實兩者對身體和腸道菌是截然不同的結果。

王姿允強調，想要減齡又護腸？不妨試著把部分肉食改成黑豆漿或豆製品，讓身體輕盈、腸道開心、代謝更順暢。

