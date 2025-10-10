自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》類固醇別亂吃！醫：恐釀「庫欣氏症」

2025/10/10 12:18

消化內科主治醫師朱家聲提醒，若濫用類固醇，恐釀多項副作用；包含「庫欣氏症候群」：圓臉、軀幹肥胖等。（圖取自shutterstock）

消化內科主治醫師朱家聲提醒，若濫用類固醇，恐釀多項副作用；包含「庫欣氏症候群」：圓臉、軀幹肥胖等。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人讚嘆「美國仙丹」類固醇，然胡亂使用恐引發多項副作用，其中一項是體態的變化。消化內科主治醫師朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」提到一個案例：一名60歲婦人說自己胖到很難呼吸，甚至手臂腫脹到緊嵌袖口。詢問飲食史後發現婦人經常吃來路不明的保健品，朱家聲立刻斷定保健品內有類固醇，因此發生「中心型肥胖」與「水牛肩」。

類固醇雖然在臨床上常用來治療發炎、免疫疾病與過敏反應，但若長期或不當濫用，副作用可能非常嚴重。短期內常見的影響包括：情緒波動、失眠、食慾增加與水腫。長期使用則可能導致「庫欣氏症候群」：圓臉、軀幹肥胖、皮膚變薄與紫色妊娠紋。

除此之外，還會增加骨質疏鬆、糖尿病、高血壓及感染風險；對兒童與青少年，更可能抑制生長發育。

最後朱家聲提醒大家：類固醇不是萬靈丹，更不是保健食品！任何藥物都需在醫師指示下使用，避免自行購買或長期服用。正確用藥，才能真正發揮療效，降低傷害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中