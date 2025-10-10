限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》類固醇別亂吃！醫：恐釀「庫欣氏症」
〔健康頻道／綜合報導〕多數人讚嘆「美國仙丹」類固醇，然胡亂使用恐引發多項副作用，其中一項是體態的變化。消化內科主治醫師朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」提到一個案例：一名60歲婦人說自己胖到很難呼吸，甚至手臂腫脹到緊嵌袖口。詢問飲食史後發現婦人經常吃來路不明的保健品，朱家聲立刻斷定保健品內有類固醇，因此發生「中心型肥胖」與「水牛肩」。
類固醇雖然在臨床上常用來治療發炎、免疫疾病與過敏反應，但若長期或不當濫用，副作用可能非常嚴重。短期內常見的影響包括：情緒波動、失眠、食慾增加與水腫。長期使用則可能導致「庫欣氏症候群」：圓臉、軀幹肥胖、皮膚變薄與紫色妊娠紋。
請繼續往下閱讀...
除此之外，還會增加骨質疏鬆、糖尿病、高血壓及感染風險；對兒童與青少年，更可能抑制生長發育。
最後朱家聲提醒大家：類固醇不是萬靈丹，更不是保健食品！任何藥物都需在醫師指示下使用，避免自行購買或長期服用。正確用藥，才能真正發揮療效，降低傷害。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應