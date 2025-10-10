健康網》類固醇別亂吃！醫：恐釀「庫欣氏症」

消化內科主治醫師朱家聲提醒，若濫用類固醇，恐釀多項副作用；包含「庫欣氏症候群」：圓臉、軀幹肥胖等。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人讚嘆「美國仙丹」類固醇，然胡亂使用恐引發多項副作用，其中一項是體態的變化。消化內科主治醫師朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」提到一個案例：一名60歲婦人說自己胖到很難呼吸，甚至手臂腫脹到緊嵌袖口。詢問飲食史後發現婦人經常吃來路不明的保健品，朱家聲立刻斷定保健品內有類固醇，因此發生「中心型肥胖」與「水牛肩」。

類固醇雖然在臨床上常用來治療發炎、免疫疾病與過敏反應，但若長期或不當濫用，副作用可能非常嚴重。短期內常見的影響包括：情緒波動、失眠、食慾增加與水腫。長期使用則可能導致「庫欣氏症候群」：圓臉、軀幹肥胖、皮膚變薄與紫色妊娠紋。

請繼續往下閱讀...

除此之外，還會增加骨質疏鬆、糖尿病、高血壓及感染風險；對兒童與青少年，更可能抑制生長發育。

最後朱家聲提醒大家：類固醇不是萬靈丹，更不是保健食品！任何藥物都需在醫師指示下使用，避免自行購買或長期服用。正確用藥，才能真正發揮療效，降低傷害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法