乳癌防治新布局！ 乳癌「論質計酬」明年上路拚翻轉死亡率

〔記者邱芷柔／台北報導〕乳癌是國人女性最常見的癌症，發生率在過去20年間翻了一倍，但死亡率卻未見下降。醫界直言，台灣在「早期篩檢」與「完整治療」仍有努力空間。衛福部長石崇良今（9日）回應，明年將正式推動乳癌「論質計酬（P4P）」，以「治療遵從率」及「5年存活率」作為指標，盼透過數據化監測與獎勵機制，翻轉死亡率，也讓錢真正「花在刀口上」。

衛福部統計，乳癌是我國女性癌症發生率第一名，2022年共有1萬7366名女性罹患乳癌，2023年有2972人死於乳癌，平均每天約有8名婦女因乳癌喪命，死亡率高居女性十大癌症第2名。

台灣乳房醫學會今與乳癌病友協會、癌症基金會、癌症希望基金會、乳癌防治基金會及高雄市乳癌衛教學會共同響應世界衛生組織（WHO）的「全球乳癌倡議」（GBCI）行動，並提出「台灣乳癌三大行動」，希望透過提升篩檢率、讓早期患者接受完整治療，以及落實癌友支持與醫療平權三個方向，全面強化乳癌防治。

石崇良指出，衛福部過去雖有癌症登記資料庫，但資料延遲、缺乏即時性，難以反映臨床現況。為此，衛福部已完成乳癌登錄系統建置，讓醫療院所能即時回報治療數據，未來將以此為基礎推動「論質計酬」，制度的精神在於「有執行、有達標就有獎勵」，會同時考量「過程面」與「結果面」兩大指標，前者是病人是否依臨床指引完成治療，也就是治療遵從率，後者則以不同期別乳癌患者的五年存活率為成果指標。

石崇良補充，目前健保署已能算出各醫院不同期別的5年存活率，有的可達9成以上，有的僅8成出頭，確實有落差，透過制度化監測與獎勵機制，可讓院所提升治療完整度與品質。「乳癌論質計酬」方案已在醫院總額會議討論過一次，部分醫院仍有意見，衛福部持續研議細節，首要任務是建立資料基礎，第一階段將採「登錄獎勵」（pay for reporting），等數據穩定後，再進入「績效給付」（pay for performance），預計明年上路。

石崇良也提到，乳癌治療新藥費用一年超過80億元，但若能透過制度導向提升整體治療成效，「比起花更多錢治療晚期病人，更能真正救命。」政府今年已將公費乳癌篩檢年齡放寬至40至74歲，希望更多女性能早期檢查，期別往前移，存活率才會真正上升。

