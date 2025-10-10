自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動後只擦汗不拉筋？ 錯過黃金恢復期身體更痠痛

2025/10/10 14:25

營養師郭環棻表示，運動後拉筋並非可有可無，其實它是讓痠痛減半、恢復加倍的秘密武器；情境照。（圖取自freepik）

營養師郭環棻表示，運動後拉筋並非可有可無，其實它是讓痠痛減半、恢復加倍的秘密武器；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人運動後一結束就急著擦汗、洗澡或滑手機，卻不知可能因此錯過讓身體肌肉恢復正常的關鍵。營養師郭環棻表示，運動後如果不拉筋就結束，肌肉仍處在「緊繃模式」，隔天關節會更痠、更卡，恢復也會變慢，並累積受傷風險。因此，建議運動後進行10–15分鐘的伸展，有助促進血液循環、肌筋膜放鬆，增進關節筋膜彈性且讓活動度提升，並可減少慢性運動傷害。

痠痛減半、恢復加倍的秘密武器

郭環棻於臉書專頁「營養師環環 郭環棻」發文指出，運動後拉筋並非可有可無，其實它是讓痠痛減半、恢復加倍的秘密武器。至於運動後拉筋的好處，包括：

●血液循環好：幫助乳酸、肌肉廢物代謝。

●可讓肌筋膜放鬆（Myofascial Release）。

●有助關節筋膜有彈性、活動度提升。

●減少慢性運動傷害。

推薦3拉筋動作放鬆腿、臀、肩

此外，郭環棻也推薦以下3種拉筋動作，並提醒每個動作維持20-30秒、重複2-3組，進行時保持呼吸順暢，不要彈震或硬拉：

跪姿股四頭肌伸展：放鬆大腿前側、穩定膝蓋。

躺姿翹腳式伸展：打開臀大肌與梨狀肌，久坐族特別適合。

肩膀交叉拉伸：釋放肩後肌群，改善圓肩與上背痠痛。

郭環棻並特別補充說明，運動後補蛋白質與水分固然重要，但拉筋伸展才是讓身體恢復的最後一塊拼圖。

