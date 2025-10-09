健康網》腳麻腳痛暗示心血管問題？ 醫師不會忽視的7件事

腳麻腳痛沒關係？7個重要的徵兆，可能暗示心血管問題的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你的靜脈和動脈晝夜不停地工作，將血液輸送到需要的地方。但當這些血管出現問題時，身體通常會發出早期預警訊號。往往警訊代表的可能暗示血栓、動脈阻塞，甚至中風等危險狀況。專家警告，一旦出現單腿腫脹與疼痛、腿部持續麻木或刺痛感，或是腳踝和小腿周圍皮膚變色和搔癢等，都要特別小心。

《HuffPost》報導，腳麻腳痛有時連結著血管問題，血管外科醫生和靜脈專家分享他們一直重視的症狀，以下是專家提醒不容輕忽的7項警訊：

單腿腫脹與疼痛

「腿部腫脹的原因很多，但身為靜脈專科醫師，我最擔心的是深層靜脈血栓（DVT），」威爾康奈爾醫學院血管外科醫師提克娃．雅各布斯（Dr. Tikva Jacobs）說道。「如果有人出現單側（僅一條腿）腫脹與疼痛，且抬高後仍未消退，我會希望以超音波檢查，以確保沒有深靜脈血栓。」

她特別留意這些症狀是否出現在近期搭飛機或長時間開車後，因為這些情況會增加血栓形成的風險。若血栓自腿部靜脈脫落，可能隨血流移動到肺部，肺栓塞恐危及生命。

腿部持續麻木或刺痛感

除突然出現的腳部與腿部腫脹外，血管外科醫學會成員之一的醫師穆尼爾．豪拉尼（Dr. Mounir Haurani）也建議留意麻木感。他說，這種感覺是腿部靜脈無法順利輸送血液的明顯警訊，可能代表深層靜脈血栓、慢性靜脈功能不全，甚至是動脈疾病。

腳踝和小腿周圍皮膚變色和搔癢

拉荷亞靜脈與血管中心醫療主任妮莎．邦克（Dr. Nisha Bunke）表示，當腿部靜脈內的瓣膜無法正常運作時，血液會開始滯留在下肢，導致靜脈壓力升高，也就是所謂的靜脈高壓。隨著時間推移，這種壓力會向外擠壓皮膚及周圍組織，引發慢性發炎反應。

腿部逐漸出現疼痛與腫脹

大都會靜脈中心靜脈專科醫師凱瑟琳．麥高夫（Dr. Katherine McGough）表示，民眾絕不能忽視腿部沉重感、酸痛、腫脹、抽筋的情況。這些逐漸的變化可能表示身體功能不全正在惡化，並使你面臨血栓和潰瘍等併發症的風險。

腳踝與腳部無法癒合的傷口或潰瘍

大都會靜脈中心靜脈專科醫師休．帕巴魯（Dr. Hugh Pabarue）表示，慢性靜脈功能不全導致靜脈功能不良，或周邊動脈疾病導致動脈供血不足，都可能造成無法癒合的傷口，增加嚴重感染甚至截肢的風險。如果你出現這類潰瘍，不要拖延，應立即就醫進行進一步檢查。

雙腳冰冷蒼白並伴隨小腿疼痛

穆尼爾．豪拉尼說明，他絕不會忽視冰冷或蒼白的雙腳，尤其是走路時小腿還會疼痛，血管問題的初期徵兆往往先出現在腿部和腳部，因為它們是血液從心臟流向最遠的地方。如果這些血管出現阻塞，就可能引發問題。

帕巴魯強調，這可能代表急性動脈阻塞，也就是動脈堵塞，若不及時治療，可能導致組織壞死、肢體喪失，甚至涉及特定動脈時引發中風。應立即前往醫院。

腳或腳趾疼痛

另一個需要注意的症狀是，休息時腳或腳趾疼痛，尤其是在晚上，懸空腳可以緩解疼痛。帕巴魯說，這表明肢體嚴重缺血，動脈血流嚴重減少，如果不進行治療，可能會導致組織損失、壞疽或截肢。

