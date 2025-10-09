健康網》上班追劇 眼睛乾澀？藥師：這樣愛護雙眼

不少人電腦看太久，手機時間過長，容易感到雙眼乾澀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班螢幕盯太久、放假追劇追太兇，眼睛又酸又澀好不舒服！這個時候的你，是不是習慣揉揉眼睛？或者是拿出眼藥水清涼一下呢？藥師簡詩敏提醒，眼睛酸澀要對症處理，才能事半功倍。

簡詩敏在粉專「簡詩敏｜藥理詩詩」針對不同的狀況提出不同之建議。

1. 乾眼症（Dry Eye）

· 使用人工淚液（建議不含防腐劑類型）。

· 避免連續盯螢幕超過30–40分鐘。

· 閉目養神20秒。

· 冷氣房內保持空氣濕度。

· 避免風直接吹到眼睛。

· 補充Omega-3或玻尿酸等。

2. 睫狀肌疲勞

· 每用眼20分鐘抬頭望遠20秒。

· 使用熱敷眼罩或毛巾（約40°C），促進血液循環。

· 若有需要，可向眼科醫師諮詢「睫狀肌放鬆劑」短期使用。

3. 睡眠不足或壓力太大

· 每晚至少睡足6到8小時。

· 可輔助使用含GABA、茶胺酸或洋甘菊茶等幫助放鬆。

4. 隱形眼鏡或化妝品刺激

· 每天配戴時間不超過8小時。

· 注意充分清潔隱形眼鏡。

· 卸妝時避免殘留眼線筆、睫毛膏進入眼睛。

· 若出現紅腫或異物感，暫停使用並就醫。

需要就醫的警訊

簡詩敏提醒，若出現以下情形，建議立即就診眼科：

· 眼睛劇烈疼痛或視力突然模糊

· 持續紅腫或分泌物增加

· 單眼症狀明顯

· 感覺眼內「有沙子感」超過3天未緩解

· 伴隨頭痛、畏光、流淚

最後簡詩敏強調，「揉眼睛是絕對避免的喔！」另外，若想使用眼藥水，建議不要挑選「過度清涼」或「溫度過低」使用，以避免過度刺激。

藥師簡詩敏建議不要使用「過度清涼」或「溫度過低」的眼藥水，避免刺激。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

