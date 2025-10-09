自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》上班追劇 眼睛乾澀？藥師：這樣愛護雙眼

2025/10/09 15:54

不少人電腦看太久，手機時間過長，容易感到雙眼乾澀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人電腦看太久，手機時間過長，容易感到雙眼乾澀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班螢幕盯太久、放假追劇追太兇，眼睛又酸又澀好不舒服！這個時候的你，是不是習慣揉揉眼睛？或者是拿出眼藥水清涼一下呢？藥師簡詩敏提醒，眼睛酸澀要對症處理，才能事半功倍。

簡詩敏在粉專「簡詩敏｜藥理詩詩」針對不同的狀況提出不同之建議。

1. 乾眼症（Dry Eye）

· 使用人工淚液（建議不含防腐劑類型）。

· 避免連續盯螢幕超過30–40分鐘。

· 閉目養神20秒。

· 冷氣房內保持空氣濕度。

· 避免風直接吹到眼睛。

· 補充Omega-3或玻尿酸等。

2. 睫狀肌疲勞

· 每用眼20分鐘抬頭望遠20秒。

· 使用熱敷眼罩或毛巾（約40°C），促進血液循環。

· 若有需要，可向眼科醫師諮詢「睫狀肌放鬆劑」短期使用。

3. 睡眠不足或壓力太大

· 每晚至少睡足6到8小時。

· 可輔助使用含GABA、茶胺酸或洋甘菊茶等幫助放鬆。

4. 隱形眼鏡或化妝品刺激

· 每天配戴時間不超過8小時。

· 注意充分清潔隱形眼鏡。

· 卸妝時避免殘留眼線筆、睫毛膏進入眼睛。

· 若出現紅腫或異物感，暫停使用並就醫。

需要就醫的警訊

簡詩敏提醒，若出現以下情形，建議立即就診眼科：

· 眼睛劇烈疼痛或視力突然模糊

· 持續紅腫或分泌物增加

· 單眼症狀明顯

· 感覺眼內「有沙子感」超過3天未緩解

· 伴隨頭痛、畏光、流淚

最後簡詩敏強調，「揉眼睛是絕對避免的喔！」另外，若想使用眼藥水，建議不要挑選「過度清涼」或「溫度過低」使用，以避免過度刺激。

藥師簡詩敏建議不要使用「過度清涼」或「溫度過低」的眼藥水，避免刺激。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

藥師簡詩敏建議不要使用「過度清涼」或「溫度過低」的眼藥水，避免刺激。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中