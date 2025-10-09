自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

素食漢堡將被消失？ 歐洲議會禁植物肉蹭「牛排」之名

2025/10/09 15:21

圖為一份以植物肉為主角的「素食漢堡」。（法新社資料照）

圖為一份以植物肉為主角的「素食漢堡」。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，歐洲議會（EP）已投票通過一項極具爭議的提案，未來可能禁止植物性食品使用如「漢堡」（burger）、「牛排」（steak）或「香腸」（sausage）等傳統肉類名稱來描述其產品。

此舉被視為歐洲傳統農牧業遊說團體的一大勝利。主導此案的法國議員伊瑪特（Celine Imart）表示：「讓我們實話實說」，她認為植物性產品使用肉類標籤「對消費者具有誤導性」。

然而，這項提案立即引爆了環保團體、綠黨與自由派議員的猛烈抨擊。德國綠黨議員安娜·卡瓦齊尼（Anna Cavazzini）便痛批：「當世界（因氣候變遷）在燃燒，歐洲人民黨本週除了讓我們所有人捲入一場關於香腸和炸肉排的辯論之外，無事可做。」

反對者認為，這項禁令將對永續發展造成打擊，並使消費者更難做出明智的選擇。包括德國大型超市Aldi、Lidl以及速食巨頭漢堡王（Burger King）在內的主要食品業者，也發表公開信反對此提案。

繼「燕麥奶」後 歐洲飲食「正名之戰」再起

這並非歐洲首次掀起食品「正名之戰」。歐盟先前已立法定義，僅有「正常的乳腺分泌物」才能被稱為「乳製品」，這導致「燕麥奶」（oat milk）等植物性產品，在歐洲貨架上必須改名為「燕麥飲」（oat drink）。

此次提案同樣尋求將「蛋黃」、「蛋白」等詞彙，限定於真正的肉類與蛋製品。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）便全力支持此禁令，他近期表示：「香腸就是香腸。香腸不是純素的。」

此提案曾在2020年闖關失敗，如今捲土重來。不過，它要正式成為法律，仍需獲得歐盟執委會以及27個成員國政府的最終支持，因此「素食漢堡」是否會真的從歐洲消失，目前仍是未定之天。

