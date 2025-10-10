自由電子報
健康網》烤肉、聚餐吃太多？ 營養師授3招代謝回春補救術

2025/10/10 12:53

營養師徐慈家表示，節日聚餐過後想補救，建議把握黃金7天矯正期，飲水充足、每餐至少吃1.5份蔬菜，可排除多餘鹽分與油脂；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋假期與親友團聚好歡樂，烤肉、炸物、月餅樣樣吃，體重也直飆。營養師徐慈家表示，節日聚餐過後想補救瘦身，建議把握黃金7天矯正期，採行168間歇性斷食、飲水+高纖飲食、增加活動量等3種方式，不僅能讓代謝回春，也能穩血糖、降低脂肪囤積。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文分享，中秋吃太多想補救，推薦可執行以下3招「節後補救術」，除可讓腸胃休息、排除多餘鹽分與油脂，也讓代謝回歸正常：

168間歇性斷食：想加速代謝，「省晚餐」比省早餐更有效。斷食可讓腸胃有足夠休息時間，幫助血糖與胰島素回穩，也能降低脂肪囤積機率。

飲水+高纖同步啟動：每天喝水：體重（kg）x 30-40cc，每餐至少吃1.5份蔬菜（約一碗半），有助腸胃蠕動、排掉多餘鹽分與油脂。

增加身體活動量：不一定要做重訓或跑步，近期多走樓梯、少搭電梯或飯後散步10分鐘，都能幫助燃脂與代謝回歸正軌。

另，徐慈家也曾於臉書發文特別說明，執行168間歇性斷食時，吃一樣的熱量，省略早餐vs省略晚餐，哪一個瘦得更好、更快？答案是：省略晚餐，但早餐一定要吃。根據相關研究發現，早餐的食物產熱效應，竟然是晚餐的2倍，而且還能持續3-4小時，讓代謝更加分。反之，晚餐的產熱效應較低，吃進去的食物則容易轉成脂肪堆積。

徐慈家也特別強調，連假後一週是「黃金矯正期」，掌握節奏做好調整，就不用為中秋飲食放縱而懊惱。

