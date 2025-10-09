自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

精準深部腦刺激晶片植入術 助巴金森氏症病友重獲新生

2025/10/09 15:04

雙和醫院神經外科醫師羅偉倫實施深部腦刺激（DBS）晶片植入手術。（雙和醫院提供）

雙和醫院神經外科醫師羅偉倫實施深部腦刺激（DBS）晶片植入手術。（雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲林阿姨10多年前發現手部顫抖、動作遲緩、肌肉僵硬與關節疼痛等症狀。原以為是上了年紀、肌肉關節退化，或是過度勞累導致身體不適，但病情卻每況愈下，甚至出現左手捲曲、左腳拖行等症狀，經就醫後確診為巴金森氏症，初期先以服藥方式控制，但四、五年後陸續出現藥效下降與副作用，嚴重時甚至會突然癱軟無法移動，醫師改透過實施深部腦刺激（DBS）晶片植入手術，幫助巴金森氏症患者從重度僵硬、跌倒頻繁的困境中走出，找回良好生活品質。

衛福部立雙和醫院神經內科主任洪千岱表示，巴金森氏症病友長期口服左旋多巴（Levodopa，L-DOPA）藥物後，會出現藥效波動的現象，此時運動功能就像開關一樣，在藥效來時能自由行動，如同進入「On」的狀態，而在藥效減弱時突然寸步難行，如同切換至「Off」斷電般，此現象與多巴胺濃度波動有關，是巴金森氏症常見的病程進展之一，若經過藥物調劑仍無法改善且嚴重影響生活，就得尋求其他治療方式。

雙和醫院神經外科醫師羅偉倫指出，深部腦刺激是一種透過微創開顱手術，以精準的立體定位技術，將長度15毫米、直徑1.5毫米如此微小的晶片植入腦部深處特定神經核，以電刺激方式穩定神經活動，藉此能有效改善患者的顫抖、僵硬與動作障礙，並降低因藥物導致的異動症、幻覺或行為衝動等副作用。

林阿姨在術後第3天電池啟動僅10分鐘，即能自行起身如廁，不再需要他人協助，近期回診時，林阿姨表示目前狀況相當穩定，除外出買菜、煮飯及打掃等家務事，甚至也能外出踏青、旅遊放鬆，生活幾乎回歸正常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中