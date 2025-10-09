精準深部腦刺激晶片植入術 助巴金森氏症病友重獲新生

雙和醫院神經外科醫師羅偉倫實施深部腦刺激（DBS）晶片植入手術。（雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲林阿姨10多年前發現手部顫抖、動作遲緩、肌肉僵硬與關節疼痛等症狀。原以為是上了年紀、肌肉關節退化，或是過度勞累導致身體不適，但病情卻每況愈下，甚至出現左手捲曲、左腳拖行等症狀，經就醫後確診為巴金森氏症，初期先以服藥方式控制，但四、五年後陸續出現藥效下降與副作用，嚴重時甚至會突然癱軟無法移動，醫師改透過實施深部腦刺激（DBS）晶片植入手術，幫助巴金森氏症患者從重度僵硬、跌倒頻繁的困境中走出，找回良好生活品質。

衛福部立雙和醫院神經內科主任洪千岱表示，巴金森氏症病友長期口服左旋多巴（Levodopa，L-DOPA）藥物後，會出現藥效波動的現象，此時運動功能就像開關一樣，在藥效來時能自由行動，如同進入「On」的狀態，而在藥效減弱時突然寸步難行，如同切換至「Off」斷電般，此現象與多巴胺濃度波動有關，是巴金森氏症常見的病程進展之一，若經過藥物調劑仍無法改善且嚴重影響生活，就得尋求其他治療方式。

雙和醫院神經外科醫師羅偉倫指出，深部腦刺激是一種透過微創開顱手術，以精準的立體定位技術，將長度15毫米、直徑1.5毫米如此微小的晶片植入腦部深處特定神經核，以電刺激方式穩定神經活動，藉此能有效改善患者的顫抖、僵硬與動作障礙，並降低因藥物導致的異動症、幻覺或行為衝動等副作用。

林阿姨在術後第3天電池啟動僅10分鐘，即能自行起身如廁，不再需要他人協助，近期回診時，林阿姨表示目前狀況相當穩定，除外出買菜、煮飯及打掃等家務事，甚至也能外出踏青、旅遊放鬆，生活幾乎回歸正常。

