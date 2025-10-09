自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

9生活習慣幫助預防大腸癌 保護腸道健康

2025/10/09 15:02

有9種生活習慣可降低大腸癌風險，保持充足水分是9種習慣之一。（法新社）

有9種生活習慣可降低大腸癌風險，保持充足水分是9種習慣之一。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大腸癌是全球最常見且最致命的癌症之一。雖然大腸癌病情嚴重，但有研究表明，高達45%病例可以透過積極措施來預防。對此印度時報（TOI）指出，有9種生活習慣可降低大腸癌風險。

第一種習慣：進行高纖維、植物性飲食。富含水果、蔬菜、全穀物和豆類纖維的飲食可降低大腸癌風險：膳食纖維有助於規律排便，還可能有助於有效清除結腸中的致癌物質。富含類胡蘿蔔素的食物，如胡蘿蔔、地瓜、西紅柿，已被證實可將大腸癌風險降低高達40%。

第二種習慣：維持健康體重。肥胖是大腸癌的重要風險因子。體內脂肪過多會導致慢性發炎和荷爾蒙失衡，進而促進癌症發展。透過均衡飲食和規律運動達到健康體重，可顯著降低大腸癌風險。

第三種習慣：定期進行體能鍛練。規律的體能活動可降低大腸癌的風險。每周至少進行150分鐘中等強度的運動，例如快走或騎自行車，有助於維持健康體重並改善整體腸道功能。

第四種習慣是：限制飲酒。過量飲酒是已知的大腸癌風險因子。將飲酒量控制在適度水平，女性每天最多1杯，男性每天最多2杯，有助於降低大腸癌風險。

第五種習慣：避免吸煙。吸菸會增加大腸癌風險，甚至導致死亡。戒菸可以顯著降低風險。

第六種習慣：保持水分。充足的水分有助於消化健康，並保持規律排便。多喝水，少喝含糖或含咖啡因的飲料，有助於整體結腸健康。

第七種習慣是定期篩檢。定期篩檢大腸癌可及早發現癌前息肉，以達到最有效的治療。

第八種習慣是減少接觸環境毒素。減少接觸諸如殺蟲劑或工業化學物質的環境毒素，或許可降低大腸癌風險。選擇有機農產品和使用天然清潔產品，可最大限度減少接觸環境毒素。

第九種習慣是注意大腸癌症狀。及早發現大腸癌症狀，有助於更有效的治療。應該警惕的徵兆有持續腹部不適或腹脹、不明原因的體重減輕、排便情況改變，包括腹瀉或便秘等。

