健康網》百萬網紅心理師曝高敏感3特質 善用反成優勢

高敏感族對環境變化要比其他人更為敏感。而「敏感」可以成為壓力來源，也可能是強大優勢，關鍵在於理解與自我照顧；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是對聲音、氣氛特別敏銳？容易被他人情緒影響？英國百萬網紅心理師茱莉．史密斯（Dr. Julie Smith）指出，高敏感族約占2成人口，這不是病，而是一種特質，懂得察覺與調節情緒，反而能成為人際與創作的優勢。

英國臨床心理專家朱莉．史密斯博士在社群平台「Dr Julie」擁有187萬名訂閱者，其分享的「高度敏感人的特質」吸引108萬人次觀賞。

茱莉．史密斯指出，「高敏感族（HSP）」約占人口15%至20%，這不是心理疾病，而是一種中性的個性特質，這意味著高敏感族的神經系統比其他人更為敏感。「敏感」可以成為壓力來源，也能是強大優勢，關鍵在於理解與自我照顧。

高敏感族的日常寫照

高敏感族似乎能夠察覺到環境中其他人沒有注意到的細微之處。他們會被周圍人的情緒深深影響。在嘈雜、擁擠或忙碌的環境中，他們可能會感到需要退出，以從那種刺激中獲得一些緩解。

常見的生活體驗包括：

●易感壓力與煩躁：當他們在短時間內完成很多事情時，可能會感到心煩意亂（rattled）。

●對藝術與痛苦的深刻反應：他們可能會被藝術或音樂深深感動。然而，他們也往往會被暴力電影或其他人的痛苦深深影響。因為他們會將這些痛苦承擔下來並花大量時間進行處理，這會導致高度痛苦。因此，他們可能會將避免任何類似的令人不安的事情視為優先事項。

●環境的細微調整：當其他人處於不舒服的物理環境中時，高敏感族往往能察覺到。他們通常知道需要做些什麼來讓環境變得舒適，例如調低音樂或燈光等。

●童年標籤：在童年時期，他們很可能被父母和老師視為敏感或害羞。

高敏感族3大核心特質

●深度處理（Depth of Processing）

高敏感族會接收資訊並長時間處理它。這對於長期發展想法可能很有益處。然而，這也可能意味著他們會變得過度刺激。例如，在與朋友度過一天之後，他們可能不想加入他們去一家繁忙的餐廳，他們需要「降噪時段」，讓身心從社交或工作壓力中恢復。

高敏感的人需要「降噪時段」，讓身心從社交或工作壓力中恢復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●情緒反應性與同理心（Emotional Responsiveness and Empathy）

他們對他人情緒特別敏銳，能體會他人痛苦，適合心理、教育與藝術等職業。然而，若長期吸收他人情緒，容易出現情緒倦怠。學會設立「情緒邊界」，能保護自我能量。

●對細微刺激的敏感性（Sensitivity to Subtle Stimuli）

高敏感人常察覺他人忽略的細節，例如：光線、聲音或氣氛的變化。他們能從生活小事中感受美好，也更容易被雜亂環境耗盡心力。因此，茱莉．史密斯建議，他們可以做一些「低刺激」活動，如園藝、散步或靜靜聽音樂，能幫助充電。

重新認識「敏感」的價值

茱莉．史密斯強調：「高敏感不是缺陷，而是神經系統的自然差異。」在重視效率與生產力的現代社會，高敏感族往往被誤解為「太情緒化」或「太脆弱」。她提醒，若能把敏感性視為中性特質，就能減少自我批評，提升自尊與自我同理。

她引用心理學家伊萊恩．艾倫（Elaine N. Aron）的研究指出，高敏感特質在不同文化與動物群體中都存在，是一種演化多樣性的表現。「這些人能察覺危險、理解他人情緒，是群體中不可或缺的角色。」

茱莉．史密斯也提醒，高敏感性不等同於內向性（introversion）。研究顯示，大約 30% 的高敏感族是外向者（extroverts）。他們只是在那些高度刺激的環境之間需要更多的休息時間（downtime）。

自我照顧與療癒4步驟

●自我覺察：了解自己屬於高敏感族，接受這是特質而非缺陷。

●重新定義：將「敏感」視為優勢，非需要改正的弱點。

●情緒療癒：若童年時缺乏理解，可透過心理師協助處理創傷。

●平衡參與與休息：在投入社交與工作後，允許自己退開、充電。

茱莉．史密斯提醒，世界需要高敏感族的洞察與共感，但他們也需要時間「離線」以維持穩定。「當你懂得善用這份敏感，它會成為你最獨特的力量。」

