健康網》咖啡竟成「睡眠殺手」？ 專家揭「安全極限」就在這

2025/10/11 09:36

研究發現，1天中喝約2杯中杯美式咖啡， 民眾就算在早上喝，也可能悄悄壓縮深層睡眠，讓人睡不好；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，1天中喝約2杯中杯美式咖啡， 民眾就算在早上喝，也可能悄悄壓縮深層睡眠，讓人睡不好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜、加班後，咖啡常被視為提神救星，小心代價是睡眠品質。「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍引述研究指出，攝取200毫克咖啡因後，大腦在睡眠中仍維持活躍，深層睡眠明顯減少。因此，成人每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克，1天約1.5杯中杯美式就是「安全極限」。過量的咖啡可能是「睡眠殺手」。

很多人為了加班、追劇、K書、趕報告，習慣喝杯咖啡提神。但你以為咖啡只在清醒時影響我們，睡著後就不會影響身體了嗎？

陳威龍在臉書「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」發文分享，2025年刊登在 《Communications Biology》研究指出，受試者攝取200毫克咖啡因後，腦波顯示睡眠中的大腦仍維持高效活性，神經系統也持續亢奮，導致深層睡眠時間顯著減少、淺層睡眠時間增加，讓睡眠的「修復品質」大打折扣。

然而，咖啡並非完全不能喝，關鍵在於劑量與時間。他接著說明，根據 《SLEEP》 刊登的臨床試驗：100毫克咖啡因（約半杯中杯美式或是1小包濾掛），即使在睡前4小時喝，對大部分人的影響不大。

但是，陳威龍提醒，要小心400毫克咖啡因（約2杯中杯美式）會造成身體的影響如下：

●就算早上喝，也可能悄悄壓縮深層睡眠。

●睡前12小時喝，入睡時間延後、深層睡眠縮短。

●睡前8小時喝，容易造成睡眠破碎，夜裡醒來次數增加。

●睡前4小時喝，大幅減少總睡眠時間與睡眠效率。

陳威龍提及，以台灣常見的咖啡為例，其咖啡因含量（中杯美式約360ml）差異不小：7-11約250毫克；全家約225毫克；一般濾掛則約80至150毫克不等。依據衛福部建議，成人每日攝取咖啡因不宜超過300毫克，以這樣的標準作計算，一天若喝超過1.5杯便利商店中杯美式，就可能逼近上限。

陳威龍總結，短暫的清醒，不值得換來長期的疲憊。咖啡的確能提神，但真正修復你身心的，還是高品質的睡眠。

減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

