為何母乳寶寶不易生病？ 科學家發現配方奶沒有的「神奇脂質」

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據醫學新聞網站《Medical Xpress》報導，澳洲一項最新研究，為「母乳是最好的」這一說法，增添了更強而有力的科學證據。研究發現，持續哺乳至少6個月，有助於嬰兒抵抗感染並降低體內的慢性發炎，而其秘密武器，可能是一種名為「縮醛磷脂」（Plasmalogens）的特殊脂質。

這項由澳洲梅鐸兒童研究所（MCRI）與澳洲貝克心臟與糖尿病研究所（Baker Institute）主導的研究，已發表於《英國醫學委員會醫學》（BMC Medicine）期刊。

研究人員分析了近900名嬰兒的血液樣本，發現持續接受母乳餵養至六個月大的嬰兒，其血液中含有數種有助於減少發炎反應的脂質，這反映了母乳獨特的營養成分。

其中，最關鍵的發現是一種名為「縮醛磷脂」的獨特脂質。梅鐸兒童研究所的托比·曼塞爾博士（Dr. Toby Mansell）指出，這種物質在母乳中含量豐富，但在嬰兒配方奶中卻普遍缺乏。

不只為母乳背書 更為改善配方奶鋪路

貝克研究所的布魯古帕利博士（Dr. Satvika Burugupalli）表示，這項研究有助於理解母乳如何改善免疫健康，進而可能降低許多兒童疾病（如過敏、氣喘）以及成年後罹患心血管疾病與糖尿病的風險。

研究團隊強調，這項發現的最終目的，不僅是再次推廣母乳餵養的好處。更重要的是，透過更深入地了解如「縮醛磷脂」這類母乳獨有的營養素如何影響免疫系統，將為未來開發出更優質的嬰兒配方奶奠下良好基礎，從而改善「所有」嬰兒的健康福祉，包括那些因各種原因而無法接受母乳餵養的寶寶。

