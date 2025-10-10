健康網》馬鈴薯怎麼吃最健康 醫推薦3煮法

馬鈴薯是相當常見的食材，但是馬鈴薯「怎麼煮」大幅影響其對身體健康。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕馬鈴薯是相當常見的食材，炸薯條、薯餅或是沙拉旁的薯泥，相當美味與多樣。不過有不少人認為，吃過多馬鈴薯恐造成糖尿病。腎臟科醫師王介立提醒，馬鈴薯從健康食材變得不健康，最大的關鍵是料理方式，也就是怎麼煮。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」分享，吃馬鈴薯「健不健康」，關鍵在料理方式。他提出一份發表於 BMJ 的研究（整合三個大型美國前瞻性世代）與我過去的觀點一致：薯條會拉高風險，非油炸的馬鈴薯相對中性。

他整理出下列重點，單位以「每週多 3 份」為比較單位：

• 總馬鈴薯吃得越多，第二型糖尿病（T2D）風險小幅上升；這幾乎是被薯條所帶動。

• 薯條每週多 3 份，T2D 風險約 +20%；烤／煮／馬鈴薯泥與 T2D 風險未顯著增加。

• 替換策略最重要。用全穀物取代馬鈴薯，風險估計下降（總馬鈴薯 −8%；非油炸 −4%；薯條 −19%）。用白米飯取代「總馬鈴薯」或「非油炸馬鈴薯」，風險上升（約 +15%、+19%）；把薯條換成白米飯則差異不明顯。

• 實用做法：想吃馬鈴薯就「蒸／煮／烤」，搭配蔬菜與優質蛋白；少吃薯條。主食多選全穀物（例：全麥、燕麥、蕎麥等）。

王介立提醒，以上為觀察性研究，屬關聯並非因果，但不同資料集方向一致、且有劑量反應。最後王介立總結，全穀物最佳；非油炸馬鈴薯可；白米飯與薯條都不理想（若要換，最有效的是把薯條換成全穀物）。

