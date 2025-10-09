自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

搶救睡眠呼吸中止症 在家也能做睡眠檢查！打呼、嗜睡別再拖

2025/10/09 13:47

居家睡眠檢查讓民眾可在自己熟悉的環境下進行檢測。（恩主公醫院提供）

居家睡眠檢查讓民眾可在自己熟悉的環境下進行檢測。（恩主公醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕54歲范先生是公車司機，長期覺得睡再多也睡不飽，開車時常感到精神不濟，太太也反映他睡覺時打呼聲像打雷，甚至有時候大半夜醒來，發現他好像一度「停止呼吸」，擔心他的健康，經醫師安排居家睡眠檢查結果顯示范先生罹患重度阻塞型睡眠呼吸中止症，缺氧獲得改善，患者精神改善許多，睡眠品質也獲得提升，持續接受醫師追蹤治療。

恩主公醫院睡眠中心主任李君右醫師指出，根據台灣睡眠醫學學會統計，全台罹患阻塞型睡眠呼吸中止症者恐達70至80萬人，同時，衛生福利部數據進一步顯示，在台灣一般成人約有15%可能罹患睡眠呼吸中止症，而在60歲以上族群中，罹病風險甚至更高。

李君右指出，以往要確診睡眠呼吸中止症，得去醫院的睡眠中心過夜，接受睡眠多項生理檢查（PSG），檢測腦波、呼吸、心跳、血氧等多項數據，但很多人覺得在陌生的病房裡睡一晚不自在，加上現代人工作繁忙的因素，等待檢查時間過久及交通不便等因素，常常讓病人覺得麻煩而卻步。

近年由衛生福利部核准的「居家睡眠檢查」（Home Sleep Apnea Test, HSAT），讓檢查變得更簡單，醫師會提供小巧的檢測裝置，像是鼻導管、血氧計和胸腹帶，病人可在家中，自己熟悉的環境睡上一晚，就能完成紀錄，檢測資料回傳後，由專業醫師判讀，就能知道是否有睡眠呼吸中止症，對於典型症狀、懷疑單純阻塞型睡眠呼吸中止症的成人來說，這是方便又有效的方法。

恩主公醫院睡眠中心主任李君右醫師指出，睡眠呼吸中止症是一種常見的睡眠障礙。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院睡眠中心主任李君右醫師指出，睡眠呼吸中止症是一種常見的睡眠障礙。（恩主公醫院提供）

