保護自己眼睛 這5種白內障早期症狀要注意

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕白內障是逐漸發展的疾病，通常需要數年時間才會對視力產生顯著影響。但其緩慢進展也讓許多人將早期症狀視為輕微不適，而錯過治療最佳時間。《滾動報導》（Rolling Out）指出，了解白內障5種早期症狀，有助於保護自己眼睛。

第一種症狀：色覺變化。當人發現原先鮮豔的顏色，看起來不像以前一樣鮮豔，或是白色看起來略帶黃色或棕色，可能是色覺發生變化。這是因為白內障就像1層濾光片覆蓋在水晶體上，逐漸減少人所看到的亮度和清晰度。

這些微妙顏色變化通常是逐步發生的，直到變化更加明顯時，視覺系統會開始自動調整，讓這些變化看起來像是正常的。

第二種症狀：對強光和眩光的敏感度增強。當人在明亮的陽光下更頻繁瞇眼，或夜間駕駛時眼睛對迎面而來的車燈感到不適，可能是對強光和眩光敏感度稱強。這種現象是因為白內障會使進入眼睛的光線散射，而不是使其正確聚焦在視網膜上。

這種症狀通常剛開始很輕微，之後會逐漸加重。有該症狀的人，往往會避免在陽光最強的時段進行某些活動，或在戶外活動過後感到更加疲倦。

第三種症狀：光源周圍出現光暈或星芒。當人看到光源周圍出現光暈或星芒時，可能是白內障症狀之一。這是因為白內障會導致光線在穿過渾濁的水晶體時發生不規則散射。

這種光學現象在天黑後駕駛車輛或在有多個光源的區域行走時尤其明顯。許多人最初將這些視覺障礙歸因於疲勞或壓力，尤其是在它們偶爾發生或在特定光照條件下才出現的情況下。

第四種症狀：頻繁更換眼鏡或隱形眼鏡。當人發現目前的眼鏡或隱形眼鏡無法提供自己清晰視力，而比平常更頻繁地去看眼科醫生，就有可能是患上白內障的警訊。

若情況持續惡化，人可能注意到新的眼鏡或隱形眼鏡比以前更快失效。

第五種症狀：夜視和弱光下活動困難。當人難以在有環境光的餐廳閱讀、難以在夜間於家中行走，或從明亮環境過渡到黑暗環境時難以看清東西，就可能是夜視和弱光下活動困難。

夜視和弱光下活動困難是白內障症狀之一，但人往往不會去看醫生，而是採取其他方式應對，例如在家中打開更多燈光，或避免參加夜間社交活動等。

