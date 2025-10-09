健康網》抗流感藥新制上路！ 7族群有症狀可領公費藥 學生也入列

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享，疾管署宣布10月1日至31日，7類對象若出現類流感症狀，評估後即可使用公費抗病毒藥物，無須自費；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感升溫下，除施打疫苗預防外，若出現類流感症狀，用藥也有新措施。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享，疾管署宣布10月1日至31日，只要出現類流感症狀，且屬於醫療院所防疫相關人員、安養與長照機構之住民與工作人員、托育與幼教人員、學生族、與高風險族群同住或照顧者、禽畜養殖與動物防疫相關工作人員、其他人口密集機構之族群等7類對象，可由醫師評估後使用公費流感抗病毒藥物，無須自費。

7族群出現類流感症狀免費領

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，每年秋冬是流感高峰期，今年公費流感藥物的擴大對象，也調整為針對流感高傳播族群給藥。疾管署並宣布10月1日至31日，只要出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、全身痠痛等類流感症狀，且屬於以下7類對象任一身分，由醫師評估後，即可使用公費流感抗病毒藥物，如克流感 、易剋冒、瑞樂沙等，無須自費。

1.醫療院所防疫相關人員：包括具執業登記的醫事人員與院內非醫事員工。

2.安養與長照機構之住民與工作人員：機構內群聚風險高，是防護重點族群。

3.托育與幼教人員：包含幼兒園教師、托育機構專業人員與居家保母。

4.學生族群：幼兒園、國小、國中、高中、高職及五專1-3年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住者或照顧者：如與老人、慢性病患者或與孕婦同住者。

6.禽畜養殖與動物防疫相關工作人員：如畜牧場員工、動物園人員等，因接觸面廣、傳播風險高。

7. 其他人口密集機構（如軍營等）之易群聚族群。

3大使用、注意事項多留心

洪正憲並提醒，流感抗病毒藥物的使用方式與注意事項如下：



●需由醫師診斷「疑似流感」並評估後開立。

●藥物應於症狀出現48小時內使用，效果最佳。

●若確診流感，醫師會依病情開立口服或吸入型抗病毒藥物。

●即使使用公費藥，也建議配合充分休息與隔離，避免傳染他人。

洪正憲也特別叮嚀，流感與一般感冒不同，可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症。若出現高燒、呼吸急促、意識不清等症狀，應立即就醫。此外，接種流感疫苗仍是最有效的預防方式，建議符合資格者儘早施打，為自己與家人多一層防護。

