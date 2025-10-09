自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》抗流感藥新制上路！ 7族群有症狀可領公費藥 學生也入列

2025/10/09 15:18

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享，疾管署宣布10月1日至31日，7類對象若出現類流感症狀，評估後即可使用公費抗病毒藥物，無須自費；情境照。（圖取自freepik）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享，疾管署宣布10月1日至31日，7類對象若出現類流感症狀，評估後即可使用公費抗病毒藥物，無須自費；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感升溫下，除施打疫苗預防外，若出現類流感症狀，用藥也有新措施。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享，疾管署宣布10月1日至31日，只要出現類流感症狀，且屬於醫療院所防疫相關人員、安養與長照機構之住民與工作人員、托育與幼教人員、學生族、與高風險族群同住或照顧者、禽畜養殖與動物防疫相關工作人員、其他人口密集機構之族群等7類對象，可由醫師評估後使用公費流感抗病毒藥物，無須自費。

7族群出現類流感症狀免費領

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，每年秋冬是流感高峰期，今年公費流感藥物的擴大對象，也調整為針對流感高傳播族群給藥。疾管署並宣布10月1日至31日，只要出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、全身痠痛等類流感症狀，且屬於以下7類對象任一身分，由醫師評估後，即可使用公費流感抗病毒藥物，如克流感 、易剋冒、瑞樂沙等，無須自費。

1.醫療院所防疫相關人員：包括具執業登記的醫事人員與院內非醫事員工。

2.安養與長照機構之住民與工作人員：機構內群聚風險高，是防護重點族群。

3.托育與幼教人員：包含幼兒園教師、托育機構專業人員與居家保母。

4.學生族群：幼兒園、國小、國中、高中、高職及五專1-3年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住者或照顧者：如與老人、慢性病患者或與孕婦同住者。

6.禽畜養殖與動物防疫相關工作人員：如畜牧場員工、動物園人員等，因接觸面廣、傳播風險高。

7. 其他人口密集機構（如軍營等）之易群聚族群

3大使用、注意事項多留心

洪正憲並提醒，流感抗病毒藥物的使用方式與注意事項如下：

●需由醫師診斷「疑似流感」並評估後開立。

●藥物應於症狀出現48小時內使用，效果最佳。

●若確診流感，醫師會依病情開立口服或吸入型抗病毒藥物。

●即使使用公費藥，也建議配合充分休息與隔離，避免傳染他人。

洪正憲也特別叮嚀，流感與一般感冒不同，可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症。若出現高燒、呼吸急促、意識不清等症狀，應立即就醫。此外，接種流感疫苗仍是最有效的預防方式，建議符合資格者儘早施打，為自己與家人多一層防護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中