衛福部出新招！ 石崇良曝明年推「健康幣」 打疫苗、篩檢可累點數

衛福部長石崇良透露，衛福部正規劃推出全新的「健康幣」制度。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部長石崇良今（9日）透露，衛福部正規劃推出全新的「健康幣」制度，未來民眾只要參與健康促進活動，如接種疫苗、癌症篩檢等，就能累積點數，可用來兌換健康商品或折抵運動設施費用，希望讓健康行為「有價值、可回饋」，力拼明年第一季上路。

石崇良今天出席台灣乳房醫學會倡議工作坊，會前接受媒體聯訪時指出，國內各項癌症篩檢率普遍遇到撞牆期，一直突破不上去，衛福部正在思考如何在「健康台灣」願景下，提升國人對自我健康管理的重視。政府過去推動的「健康存摺」僅記錄數據，未來希望民眾的健康行為能直接累積成「健康幣」，做得越多、點數越多，能馬上看到實質回饋。

請繼續往下閱讀...

石崇良舉例，像最近推動的「左流右新」政策，未來也許打疫苗一劑可獲100點、兩劑200點，或是做一次篩檢也能拿點數，累積的健康幣未來可與民間合作，「比如去銀髮俱樂部運動，可以折抵入場費，或買保健食品也能用點數兌換。」

石崇良表示，健康幣初期將納入衛福部推動的各項公費活動，像是疫苗政策、篩檢政策等，即使是自費篩檢也可獲得健康幣，並透過公私協力，不只讓國人覺得健康投資是值得的，也能即時回饋。目前衛福部正與相關部會研議合作，除了疾管署、國健署為主要單位，也將與運動部、教育部等跨部會合作推動。

台北市推動的兌點活動就與悠遊卡合作，媒體追問「健康幣」未來是否也有相關規劃？石崇良回應，如果悠遊卡公司願意合作也可以，它就是一種幣，但希望健康幣更聚焦在健康相關用途。他強調，希望藉由「健康幣」機制，讓全民一起動起來，不只是為了未來少生病、健保少支出，而是現在就能感受到回饋，衛福部已著手規劃，力拼明年推出。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法