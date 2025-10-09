幸福好孕市！台南3大孕婦福利 立委：免費打RSV疫苗領先全國

立委林俊憲與育兒的媽媽討論台南孕婦照護福利政策的推動問題。（林俊憲服務處提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕積極尋求在民進黨內台南市長初選出線的立委林俊憲，繼日前提出全面提升老人福利政策訴求後，今（9）日接續推出3項照顧孕婦的新市政主張，包括孕婦首胎生育獎勵金翻倍到4萬元、孕婦免費接種RSV疫苗及回診產檢的計程車費補助等，期以實際行動打造台南市成為「幸福好孕城市」，讓台南每1位媽媽都能安心懷孕、平安生產。

林俊憲表示，面對少子化的挑戰，每個城市首長都要展現行動力來因應，在每位媽媽從懷孕的那一刻起，城市就要成為媽媽最溫柔的依靠，必須大幅提高對孕婦權益的照顧。因為台南每年新生兒人數下降，出生率在六都中偏低。為鼓勵夫妻願生、敢生，他提出將第1胎生育獎勵金從現行2萬元提高到4萬元、第2胎獎勵4萬5千元、第3胎5萬元、第4胎高達10萬元，與北部城市看齊，給年輕家庭更多信心與支持，「讓市民與家庭從第1胎開始感受到台南市的祝福與溫暖」。

他並提到，為減輕孕婦產檢回診的交通壓力，提出孕婦好行計程車費補助政策，仿效北高五都經驗，採「主動發放」模式，孕婦可透過APP領取30趟乘車券、每趟補助250元，最高7500元，1次核發、免於繁瑣申請程序。

此外據研究，RSV（呼吸道融合病毒）是造成嬰幼兒重症感染的主要原因之一。林俊憲認為「對母親最溫柔的關心，就是在孩子出生前就先保護母親與胎兒」，孕婦在孕期若能接種疫苗，母體的抗體可傳遞給胎兒，讓寶寶出生後就具有防護力，他主張補助孕婦免費接種RSV疫苗（1劑約8千元），未來台南將成為全國第1個全面補助孕婦免費接種RSV疫苗的城市，「1人注射、母胎兩人都可防疫」。

去年甫生頭胎的新手媽媽市議員林依婷與南市診所協會理事長林士敦都肯定林俊憲對台南孕婦、胎兒照護的福利政策。林士敦說，有健康的市民才有進步的城市，RSV病毒常被民眾忽略，幼兒若感染發生重症機率高，且無特效的抗病毒藥，能先預防抗敵，可見林俊憲有施政遠見。今天與會的三寶媽與一寶媽，都樂見有此孕婦福利措施，希望能儘快落實。

立委林俊憲（中者）九日宣布推出台南孕婦三大福利政策，首胎生育獎勵金提高到四萬元、補助孕婦產檢計程車交通費共七千五百元與免費RSV疫苗接種。（記者王俊忠攝）

