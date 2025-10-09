自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心導管手術後「支架再阻塞」如心絞痛 有4大症狀應立即就醫

2025/10/09 12:24

血管疾病長年居於國人十大死因，而冠狀動脈疾病是心肌梗塞與猝死的主因，雖然透過心導管手術置入心臟支架，能有效打通阻塞血管，讓恢復心臟供血，不過該手術卻隱藏潛在風險，若是支架「再阻塞」就需再次進行手術。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕心血管疾病長年居於國人十大死因，而冠狀動脈疾病是心肌梗塞與猝死的主因；雖然透過心導管手術置入心臟支架，能有效打通阻塞血管，讓恢復心臟供血，不過該手術卻隱藏潛在風險，若是支架「再阻塞」就需再次進行手術。北市立聯合醫院說明，支架再阻塞的症狀與心絞痛類似，出現該狀況恐為再次心肌梗塞的警訊，應立即就醫。

北市聯醫說明，支架再阻塞指血管在置入支架後數月至數年內再次狹窄，主要原因包括，血管內皮細胞過度增生，使支架內膜變厚、動脈硬化進一步惡化，還有不良生活習慣如抽菸、血糖控制不佳等，導致血管再次受損，儘管新一代「藥物塗層支架（DES）」已大幅降低再狹窄率約5到10％，但此風險仍不容輕忽。支架再阻塞的症狀與心絞痛類似，一旦出現以下狀況，可能是再次心肌梗塞的警訊，應立即就醫：

● 胸悶、胸痛

● 運動耐受力下降

● 呼吸急促

● 夜間或休息時胸口不適

北市立聯合醫院中興院區心臟血管內科主治醫師廖振宇提醒，預防勝於治療，術後保養是關鍵，置放支架只是治療的第一步，日常保養才是長遠之道。包含規律服藥，按醫囑持續服用抗血小板與降膽固醇藥物。控制三高，維持血壓、血糖、血脂在正常範圍。健康生活，戒菸、健康飲食、規律運動。定期追蹤，透過心臟超音波等檢查，及早發現問題。

除了藥物支架，近年來也發展出「可吸收性支架」與「新一代藥物球囊」等新技術，目標是進一步降低再阻塞風險，並實現血管的「無痕治療」。廖振宇強調，心臟支架是救命的橋樑，但健康的生活方式才是長遠的道路。患者與家屬不應僅依賴手術，而是從日常做起，才能真正遠離心血管疾病的威脅。

北市立聯合醫院中興院區心臟血管內科主治醫師廖振宇提醒，置放支架只是治療的第一步，日常保養才是長遠之道。（北市聯醫提供）

