馬公港國際獅子會捐早療經費 澎湖縣議長助慢飛天使圓夢
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕人間處處有溫情！馬公港國際獅子會捐早期療育經費，今（9）日捐贈「早期療育經費」予澎湖家扶中心，盼用於支持家扶兒童的早期療育服務，協助孩子在每個成長的關鍵期，都獲得更完善的發展機會。澎湖縣議長陳毓仁則前往澎湖機場送機，協助澎湖慢飛天使協會前往台灣圓夢之旅。
馬公港國際獅子會長高偉峻表示，「每個孩子都是未來的希望，兒童的每個發展階段，都不可忽略，值得被早期看見、被專業接住，我們希望透過這筆捐款，能夠幫助孩子克服成長中的挑戰，讓他們能夠健康快樂地成長。」
同時期盼相關機關單位更加重視澎湖「兒童早期療育需求」，為孩子們的未來帶來積極的影響與幫助，馬公港獅子會一直以來都致力於關懷社會，支持弱勢群體。
澎湖家扶中心陳玉如主任表示，這筆愛心捐款將專款運用於家扶個案，經社工評估有急迫早療需求但未有資源介入之扶助兒少，將運用自行評估連結之方式及時導入資源，補充弱勢孩子需要療育的需求，讓專業治療人員就近穩定為弱勢兒少提供治療，使需要的孩子能即時獲得協助。
陳毓仁前往澎湖機場，與澎湖慢飛天使服務協會的大小天使們會面。他們即將啟程前往台灣，展開一年一度的圓夢之旅；除了感謝理事長吳仁祥，以及志工夥伴們的帶領與陪伴，更期望訓練營將會圓滿成功、獲益良多！未來將持續以行動支持，鼓勵澎湖慢飛天使在安全、健康的前提之下，從心出發，跨出既有生活圈，將步伐與視線往更高的方向邁進！
