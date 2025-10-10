健康網》年紀大不動才安全？ 熟齡族運動4守則延緩老化

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，熟齡族常擔心運動傷害而選擇不動，其實規律運動才是預防跌倒、健康老化的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人或許以為中老年人運動易受傷，不動可能更安全。對此，竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，事實正好相反，只要掌握運動前先評估、再暖身；運動時項目多元、平衡運用；運動不逞強且循序漸進；運動後做好舒緩操與營養補充等4大守則，不僅能讓熟齡族動得安心，也能延緩老化。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文表示，熟齡族常擔心運動傷害而選擇不動，其實規律運動才是預防跌倒、健康老化的關鍵；並分享以下熟齡運動4大核心守則，讓你和家人都能動得長久又延緩老化。

●運動前：先評估、再暖身

如果您有心血管疾病、糖尿病或關節炎等慢性病史，建議先諮詢醫師，選擇合適的運動類型與強度。每次運動前，務必花10–15分鐘暖身，如：原地踏步、手臂繞環、輕度拉筋，可以喚醒肌肉、潤滑關節，預防拉傷或扭傷。

●運動中：項目多元、平衡發展

只散步是不夠的，熟齡族運動應建立以下三大健康存摺：

1.肌力存摺：預防肌少症，建議使用彈力帶、緩和瑜伽、水中運動或輕量訓練。

2.心肺存摺：促進循環，快走、游泳或固定式腳踏車都很適合。

3.平衡感存摺：預防跌倒，可以練太極拳、單腳站立或直線行走。

●運動觀念：放下逞強，循序漸進

熟齡運動不是拚輸贏，也不是比年輕。因此，應從低強度、短時間開始，再慢慢拉長與加強。此外，姿勢比速度更重要，錯誤姿勢容易受傷；若出現關節刺痛、無力、喘不過氣，也應立即停止。

●運動後：別忘記收操與補充營養

運動後，建議做5-10分鐘靜態伸展，如腿後肌、小腿、肩頸的舒緩動作，有助肌肉放鬆、維持關節活動度。另建議搭配充足睡眠與蛋白質、鈣質攝取，才是完整的修復關鍵。

