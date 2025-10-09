自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市增1例登革熱境外病例 無人機出動巡查風災熱區

2025/10/09 11:55

南市運用高科技設備進行高空巡查，強化災後登革熱風險區域的監控與防治。（南市衛生局提供）

南市運用高科技設備進行高空巡查，強化災後登革熱風險區域的監控與防治。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕目前秋高氣爽也是登革熱病媒蚊孳生高原期，台南市10月8日新增1例境外移入登革熱病例。為迅速掌握災後潛在病媒蚊孳生源，台南市政府自今2025）年啟動「無人機防治登革熱計畫」，運用高科技設備進行高空巡查，強化災後風險區域的監控與防治。

南市衛生局表示，該境外移入個案為東區自強里40多歲本國籍男性，長期於柬埔寨工作，9月16日發病，9月28日，一週後確診為登革熱病例，為南市登革熱境外移入第12例確定病例，個案病毒血症期不在國內，對社區不具威脅性。

截至10月8日，國內已累計195例登革熱境外移入確定病例，南市為12例，感染國家來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主；而國內本土病例21例。

衛生局表示，南市公、私場所如查獲孳生源，依傳染病法開罰3000至1萬5000元，且無改善期，截至10月8日，累計舉發1526件；以住家（佔67％）最多，其次為空地（15％），其他依序為工地、果菜園、空屋、防火巷等。

為迅速掌握災後潛在病媒蚊孳生源，台南市政府自今年8月1日啟動「無人機防治登革熱計畫」，運用高科技設備進行高空巡查，強化災後風險區域的監控與防治。今天於安南區城西里活動中心舉辦成果發表會。

衛生局表示，透過無人機即時影像傳輸與高處拍攝能力，市府得以巡查傳統人力難以到達的地點，如屋頂、天溝、水塔等。此次計畫鎖定19個受風災影響嚴重的行政區，包括佳里、七股、將軍、安南等地，截至10月3日，已出動178人次，巡查7920戶，發現551處積水點，查獲6個陽性容器。

屋頂天溝（溝槽）常因巡檢投藥不易而成漏網之魚，南市衛生局利用天溝棒探測孳生源。（南市衛生局提供）

屋頂天溝（溝槽）常因巡檢投藥不易而成漏網之魚，南市衛生局利用天溝棒探測孳生源。（南市衛生局提供）

