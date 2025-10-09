口腔癌治療新希望！一天完成顎骨重建與植牙 不影響容貌

台北慈濟醫院口腔癌患者湯先生（中）完成重建手術，對牙醫部口腔顎面外科主任許博智表達感謝。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕58歲湯先生嚼食檳榔習慣38年，日前因牙齦痛、口腔潰瘍前往醫院檢查，確診口腔癌第二期；最初他希望以動脈化療控制病情，但效果不佳，轉至大醫院牙醫部口腔顎面外科求診。醫師評估須摘除右側下顎骨及下排牙齒，並以小腿腓骨進行下顎骨重建與植牙，並運用3D列印結合「全球首例即時動態導航」技術，在一次手術中即完成重建與植牙，讓病患術後容貌不受影響。

台北慈濟醫院牙醫部口腔顎面外科主任許博智說，台灣最新癌症資料統計，口腔癌位於男性十大癌症第四位，男性發生率約為女性的10.4倍。他指出，過去的下顎骨切除重建手術，高度依賴醫師經驗與直覺，僅能透過術前影像估算與術中手感定位，容易造成切除過多或過少的情形，進而影響外觀與咬合功能，隨著數位科技發展，3D列印導板已大幅改善精準度，但仍屬「靜態」設計，無法在術中即時調整。

台北慈濟醫院團隊率先完成全球首例運用動態導航的「Jaw in a Day」（一日顎骨重建手術）手術，能即時顯示鑽孔深度、角度與位置，協助醫師精準完成植牙，大幅減少誤差範圍，並有效縮短手術時間，提高手術品質與安全性。

許博智說，團隊在過程中同步進行下顎骨切除與腓骨截取，並在小腿血管尚未分離時即完成植牙，確保骨塊血流供應穩定，再配合動態導航隨時校正鑽孔方向與深度，讓手術更快速、更精準。

他指出，一次到位的精準治療讓病人能更快恢復外觀、咀嚼與說話與功能，手術重建取自小腿的腓骨，小腿有脛骨與腓骨兩塊骨頭，主要支撐來自脛骨，因此取腓骨移植幾乎不會影響走路與支撐功能。

北慈運用3D列印結合「全球首例即時動態導航」技術，在一次手術中即完成重建與植牙。（台北慈濟醫院提供）

腓骨截骨術及鋼板預測鑽孔及全導支架。（台北慈濟醫院提供）

