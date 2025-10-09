自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

口腔癌治療新希望！一天完成顎骨重建與植牙 不影響容貌

2025/10/09 11:19

台北慈濟醫院口腔癌患者湯先生（中）完成重建手術，對牙醫部口腔顎面外科主任許博智表達感謝。（記者翁聿煌攝）

台北慈濟醫院口腔癌患者湯先生（中）完成重建手術，對牙醫部口腔顎面外科主任許博智表達感謝。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕58歲湯先生嚼食檳榔習慣38年，日前因牙齦痛、口腔潰瘍前往醫院檢查，確診口腔癌第二期；最初他希望以動脈化療控制病情，但效果不佳，轉至大醫院牙醫部口腔顎面外科求診。醫師評估須摘除右側下顎骨及下排牙齒，並以小腿腓骨進行下顎骨重建與植牙，並運用3D列印結合「全球首例即時動態導航」技術，在一次手術中即完成重建與植牙，讓病患術後容貌不受影響。

台北慈濟醫院牙醫部口腔顎面外科主任許博智說，台灣最新癌症資料統計，口腔癌位於男性十大癌症第四位，男性發生率約為女性的10.4倍。他指出，過去的下顎骨切除重建手術，高度依賴醫師經驗與直覺，僅能透過術前影像估算與術中手感定位，容易造成切除過多或過少的情形，進而影響外觀與咬合功能，隨著數位科技發展，3D列印導板已大幅改善精準度，但仍屬「靜態」設計，無法在術中即時調整。

台北慈濟醫院團隊率先完成全球首例運用動態導航的「Jaw in a Day」（一日顎骨重建手術）手術，能即時顯示鑽孔深度、角度與位置，協助醫師精準完成植牙，大幅減少誤差範圍，並有效縮短手術時間，提高手術品質與安全性。

許博智說，團隊在過程中同步進行下顎骨切除與腓骨截取，並在小腿血管尚未分離時即完成植牙，確保骨塊血流供應穩定，再配合動態導航隨時校正鑽孔方向與深度，讓手術更快速、更精準。

他指出，一次到位的精準治療讓病人能更快恢復外觀、咀嚼與說話與功能，手術重建取自小腿的腓骨，小腿有脛骨與腓骨兩塊骨頭，主要支撐來自脛骨，因此取腓骨移植幾乎不會影響走路與支撐功能。

北慈運用3D列印結合「全球首例即時動態導航」技術，在一次手術中即完成重建與植牙。（台北慈濟醫院提供）

北慈運用3D列印結合「全球首例即時動態導航」技術，在一次手術中即完成重建與植牙。（台北慈濟醫院提供）

腓骨截骨術及鋼板預測鑽孔及全導支架。（台北慈濟醫院提供）

腓骨截骨術及鋼板預測鑽孔及全導支架。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中