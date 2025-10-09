自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

17歲洗腎至今近8年 腎移植婦拚子成功歡喜慶滿月

2025/10/09 10:19

39歲的林女士與丈夫帶著滿月的寶寶現身，分享腎臟移植者成功懷孕生子的歷程與喜悅。（記者劉婉君攝）

39歲的林女士與丈夫帶著滿月的寶寶現身，分享腎臟移植者成功懷孕生子的歷程與喜悅。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕39歲的林女士，疑因小時候服用長高藥物導致腎臟受損，17歲即雙側腎臟衰竭，洗腎近8年，25歲時接受腎臟移植成功。由於腎臟移植病人懷孕存在高風險，不僅藥物可能影響胎兒，妊娠更會增加腎臟負荷，擔心再次陷入洗腎人生，直到去年經奇美醫院團隊跨科別合作協助，已於9月10日剖腹產下1名健康的男寶寶，拚子成功，一圓多年的母親夢，也成為奇美醫院第1位腎臟移植後自然懷孕成功的女性病人。

奇美醫院今（9）日為寶寶舉行滿月派對，林女士與丈夫也現身分享這段充滿淚水與希望的求子歷程，場面相當溫馨。

佳里奇美醫院院長田宇峯指出，腎臟衰竭會造成女性內分泌失調，導致月經不規則甚至停經，讓受孕變得非常困難，多數即使成功懷孕，也面臨剖腹產、早產和低出生體重等高風險。過去有許多移植女性病人因懷孕風險高而被迫放棄生育夢想，透過林女士的個案分享，讓移植病友看見「換腎不換夢」的希望。此外，移植後懷孕的女性還需面對子癲前症、妊娠糖尿病等併發症，以及長期使用免疫抑制劑（抗排斥藥）對胎兒可能造成的影響，高齡或自然受孕難度更是倍增。

奇美醫院移植醫學科主任孫定平表示，器官移植女性懷孕屬高風險，建議懷孕時機應於移植後1至2年、器官功能穩定且無排斥反應時再考慮。同時也呼籲，器官移植女性應於計畫懷孕前至具備跨科照護能力的醫院進行全面性諮詢，以降低母胎風險。

