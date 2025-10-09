自由電子報
兩性生殖

疝氣微創手術 助小病患快速康復

2025/10/09 10:04

嘉基泌尿外科醫師李亞哲說，疝氣微創手術幫助小病患快速康復。（嘉基提供）

嘉基泌尿外科醫師李亞哲說，疝氣微創手術幫助小病患快速康復。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕3歲男童小宥（化名）在哭鬧或跑跳後，右側鼠蹊部會鼓起一塊腫塊，就經檢查竟是俗稱「墜腸」的疝氣，嘉義基督教醫院安排進行微創手術治療，整個手術過程僅約30分鐘，術後住院觀察1天，隔日即可返家，一週後回診，小宥已恢復正常活動。

嘉基泌尿外科醫師李亞哲說，疝氣是一種常見卻容易被忽視的疾病，主要原因是腹腔壓力過高或腹壁先天較薄弱，導致腸子或網膜等臟器自腹腔突出，形成鼠蹊部或陰囊腫塊。不僅年長者或搬運重物的勞工容易罹患，兒童同樣是高風險族群，其中又以男嬰與早產兒最為常見，最典型的型態便是「腹股溝疝氣」。

根據統計，小兒疝氣多在出生後6個月至1歲間被發現，男童的發生率約為女童的10倍，右側的比例也較左側高。

李亞哲指出，小兒疝氣與胚胎時期未閉合的「腹膜鞘狀突」有關。這條由腹腔延伸至陰囊的通道若未及時關閉，就像一個漏斗般結構，容易讓腸子滑入陰囊，形成「間接型疝氣」。若拖延治療，可能進一步發展成「嵌頓性疝氣」，導致腸阻塞甚至腸壞死，嚴重時危及生命。

李亞哲說，目前疝氣微創手術技術相當成熟，結合新式人工網膜與高階設備，不僅縮小傷口，還能降低疼痛與併發症風險，搭配個別化治療計畫，讓小病患能快速康復。他提醒，家長若發現孩子出現鼠蹊部或陰囊反覆腫脹、突起等情況，應立即就醫評估，避免錯過治療黃金期。

嘉基泌尿外科醫師李亞哲說，兒童是疝氣高風險族群，其中又以男嬰與早產兒最為常見，最典型的型態便是「腹股溝疝氣」。（嘉基提供）

嘉基泌尿外科醫師李亞哲說，兒童是疝氣高風險族群，其中又以男嬰與早產兒最為常見，最典型的型態便是「腹股溝疝氣」。（嘉基提供）

