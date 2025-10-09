自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

阿里山「鄒」健康 部落31人減重53.3公斤好享瘦

2025/10/09 10:08

嘉義縣衛生局結合阿里山鄉公所舉辦阿里山不老運動會，長輩展現充沛活力。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局結合阿里山鄉公所舉辦阿里山不老運動會，長輩展現充沛活力。（嘉義縣政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣衛生局委請嘉義基督教醫院在阿里山鄉南3村（山美、新美、茶山）推動「健康減重COU享瘦」計畫，透過健康存摺任務、培育部落減重引導員等方式，推廣符合部落生活的減重活動，共31名鄒族學員參加，成功減重53.3公斤，8日邀請部落學員，在阿里山鄉樂野服務區健康營造成果展，現身說法減重經驗。

昨天除了展示控糖減重成果，結合阿里山鄉公所舉辦「2025阿里山不老運動會」，邀集400名長輩共襄盛舉，展現銀髮族充沛活力，活動現場還安排互動問答、闖關遊戲。

嘉義縣衛生局表示，除南3村鄒族部落學員減重有成，天主教聖馬爾定醫院在北4村（達邦、樂野、里佳、來吉）推動「控糖護心X鄒FUN心」計畫，以渥太華憲章5大策略為基礎，推展運動課程、健康衛教活動；今年在鄒健康小站服務過程中，醫療團隊發現一名部落族人血糖數值異常，經轉介就醫確診糖尿病，目前依照醫囑規律服藥，血糖穩定控制。

縣衛生局長趙紋華說，阿里山鄉地處偏遠、交通不便，就醫資源有限，衛生局持續透過IDS計畫，提供各村巡迴醫療服務，佈建遠距醫療、口腔保健醫療車等，照護阿里山鄉民眾健康。

阿里山鄉鄒族人參與減重計畫，8日展現享瘦成果。（嘉義縣政府提供）

阿里山鄉鄒族人參與減重計畫，8日展現享瘦成果。（嘉義縣政府提供）

