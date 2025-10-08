自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》歌劇魅影台柱大腸癌病逝 醫：3個好習慣防腸病變

2025/10/08 22:43

《歌劇魅影》音樂劇曾來台演出，場場高朋滿座。46歲男主角班．路易斯是此劇台柱，不幸癌逝，衛福部再次提醒國人養成3個好習慣，遠離腸變。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕《歌劇魅影》男主角班．路易斯（Ben Lewis）因大腸癌不幸病逝，得年46歲。他於去（2024）年2月確診大腸癌。班．路易斯的死訊由澳洲名主持人泰德．伍德布里奇（Tad Woodbridge）在社群平台公布。

泰德．伍德布里奇指出，班．路易斯太年輕了，澳洲音樂劇界也失去了一位偉大的人物。

根據衛福部衛教資料，大腸直腸癌為目前國人最常見的癌症。根據國民健康署統計，自2006年以來，大腸直腸癌發生人數已高居癌症發生人數的第1名，同時也是十大癌症死亡原因的第3位。每年罹患人數約一萬多人，更有逾5,000人因此死亡。

大腸直腸癌的危險因子包括年齡（50歲以上）、動物性脂肪攝取過量、肥胖、缺乏運動、抽菸，以及大腸直腸癌家族史等。不過，過去研究顯示，大腸直腸癌患者當中，有家族病史者不超過兩成，主要成因仍是年齡與飲食生活習慣所致。

大腸直腸癌的形成與發展有其獨特之處，一般由良性腺瘤約需經過5至10年的時間，逐步演變為浸潤癌，其初期進展速度相當緩慢。當演變為癌症之後，各期的長期預後差異很大。第一期大腸直腸癌治療後的五年存活率近9成，第三期則不到6成，第四期甚至在兩成以下。因此，早期發現、早期治療是戰勝大腸直腸癌最重要的原則。

大腸直腸癌在初期幾乎無症狀，等到出現出血、排便習慣改變或體重減輕等情況，多半已經進展至第2、3期以上。

預防大腸癌的3個好習慣：

● 養成良好飲食習慣：多吃蔬菜水果，少吃紅肉及高油脂食物。

● 養成每天運動的習慣。

● 養成定期篩檢的習慣。

目前衛福部補助45至74歲民眾，以及40至44歲具家族史者，每2年可接受一次定量免疫法糞便潛血檢查。

衛福部表示，根據歐美國家經驗，每1至2年接受糞便潛血篩檢，可下降18％至33％的大腸癌死亡率。
糞便潛血檢查是檢驗糞便中是否有肉眼看不出的血液。由於大腸癌的腫瘤或息肉可能因糞便摩擦而出血，血液會附著在糞便表面排出，因此透過此檢查能早期發現大腸癌或息肉個案，再經由大腸鏡檢查進一步診斷並及早治療。

