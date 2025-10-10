自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》早晚溫差大養生食補 潤肺護胃迎深秋

2025/10/10 08:36

澄品中醫中醫師指出，此時需注意保暖與養生，吃點白木耳、百合、梨、蘿蔔、山藥小米粥、南瓜粥等食物，可收斂肺氣、調理脾胃。（圖取自freepik）

澄品中醫中醫師指出，此時需注意保暖與養生，吃點白木耳、百合、梨、蘿蔔、山藥小米粥、南瓜粥等食物，可收斂肺氣、調理脾胃。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「寒露」是二十四節氣中的第十七個節氣，落在今（2025）年的10月8日。它代表著秋天進入了更深的一個階段，氣候由涼轉冷，是秋意最濃、但尚未入冬的時節。澄品中醫於臉書發文指出，早晚溫差明顯增大。此時需注意保暖與養生，吃點白木耳、百合、梨、蘿蔔、山藥小米粥、南瓜粥等食物，可收斂肺氣、調理脾胃。

中醫師提到，「露氣寒冷，將結為霜」，所以叫「寒露」。也就是說，這時清晨的露水不再是涼涼的，而是帶著寒意，甚至快要凝成霜。白天仍有陽光，但早晚溫差大，氣溫明顯下降。

節氣特徵

1.天氣變冷：北方地區可能已出現初霜，南方早晚也涼意明顯。

2.秋高氣爽：空氣清新、天氣晴朗，是賞楓、登高、釣魚、養生的好時節。

3.候鳥南飛：根據古代「三候」的說法：

候鴻雁來賓（大雁群飛南方）。

●候雀入大水為蛤（傳說小鳥變成蛤蜊潛入水中）。

●候菊有黃華（菊花盛開）。

養生建議

1.防寒保暖，護養陽氣：建議「白露身不露，寒露腳不露。」，穿著宜「下厚上薄」、早晚加衣睡前泡腳、艾灸足三里、命門等穴位避免赤腳在地、穿涼鞋或短裙短褲出門。

2.潤肺滋陰，防燥護肺：推薦食材：白木耳、百合、梨、蘿蔔、蜂蜜、沙參、玉竹，酸味食物如山楂、烏梅，可收斂肺氣、防秋燥外洩。

3.調理脾胃，積蓄正氣：建議飲食清淡有營養，適當進補。食療推薦山藥小米粥、南瓜粥、蓮子紅棗湯，避免過食寒涼生冷或油膩辛辣之物。

4.早睡早起，養陰護神：晚上宜於 10點前睡覺，幫助肝腎養陰。清晨可稍晚起床，避免清晨寒氣傷陽。可配合輕柔運動如太極、氣功、慢跑，有助肺氣流通。每天晚上也可以養成用熱水泡腳的習慣，這樣能使足部的血管擴張、血流加快，改善腳足部皮膚和組織營養，減少下肢酸痛發生，緩解疲勞。

