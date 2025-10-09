健康網》顏正國、鳳飛飛、汪建民肺腺癌逝 醫：莫慌！4名人做LDCT護健康

藝人鳳飛飛（左起）、顏正國、汪建民都是發現罹癌時已肺腺癌末期，不到1年時間即辭世。衛福部再次呼籲，符合補助資格者，儘速定期癌篩。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕50歲的「好小子」顏正國努力抗癌不到一年；還有去（2024）年與顏正國同日、同病過世的汪建民，從發現到離世僅只有10個月；「帽子歌后」鳳飛飛得知罹患肺腺癌不到半年也撒手，令粉絲不勝唏噓。

近幾年在國健署鼓吹下，不少人定期低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，台北市議員林珍羽確診肺腺癌1期、同為議員鍾沛君罹患原位癌，慶幸早期發現、早期治療，目前都恢復健康，重回議場。

還有知名作家吳淡如，因母親早年死於肺腺癌，她一直知道家族有遺傳基因，因此很注意養生。曾多年前發現自己有20顆肺部結節，也一直定期檢查，更不斷透過社群平台呼籲有家族癌史的人都去檢查。她曾說，單是自己的母系中約有八成親人罹癌。

前副總統蕭萬長曾在2011年也確診肺腺癌第三期，當時切除2顆腫瘤，幸而未轉移。他也是抗癌有成的高齡患者。

不菸不酒 肺腺癌細胞一樣不放過

但像鳳飛飛、汪建民都不菸不酒，壓根不會想到肺部會病變，因此就沒有那麼幸運。鳳飛飛在2011年準備在小巨蛋開唱，演出前覺得聲帶不適，才赫然發現罹癌。最令歌迷不捨的，是鳳飛飛的老公之前也因肺腺癌辭世，歌迷嘆：「為何當年趙哥（鳳飛飛老公）生病，鳳姊沒有警覺到要健檢？」但鳳飛飛那次聲帶不舒服時，癌細胞已從肺擴散至聲帶。

汪建民同樣在就醫時，在診間知道自己是末期，驚呆到說不出話。他的癌細胞很不客氣地從右肺擴散到頸椎、腦內，抗癌10個月後，還是不敵癌細胞的摧殘病逝。

不抽菸族確診 大多瀕臨末期

國內胸腔外科醫師謝義山指出，肺癌在台灣早是無聲殺手，平均每一年新增1萬多人罹癌，並奪去8000人性命。肺癌在全球也是發生率和死亡率極高的癌症之一。謝義山表示，不抽菸得肺癌在國人相當常見，且大約一半患者發現時都已是第4期。

舞蹈家羅曼菲在51歲撒手人間。她在2001年健檢中發現肺部腫瘤，當時醫師並沒有覺得太嚴重，沒想到進行手術切除時，腫瘤化驗結果為第三期。她在過50歲生日時，嘔吐9次，親友都強忍淚水幫她慶生。

當年87歲「孫叔叔」孫越曾說，以前吸菸的時候聽過會得到肺癌、心臟病，本來以為戒菸就沒事了，但沒想到慢性肺阻塞無法根治，有時病發的時候連呼吸都困難。他是董氏基金會終身義工，因生前肺腺癌導致肺部功能每況愈下，他曾說：「說話會喘，像是被人掐住脖子般喘氣。」

還有文英也是被這個隱形殺手折騰，病情發展很快，不到半年時間，癌細胞已蔓延至腦部，引發敗血症，享年73歲。

在政壇也是聞肺腺癌之色變。前法務部長陳定南在2005年選舉失利後，又發現自己久咳不癒，到台大醫院看診，沒想到竟是肺腺癌在作祟，他也是不碰菸不沾酒的人。還有盧修一、林正杰都因肺腺癌辭世。

高風險族群 2年1次補助LDCT癌篩

衛福部將肺癌篩檢納入我國第5類癌篩檢，補助肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT），能夠偵測到直徑小於1公分的肺腫瘤或肺結節，是目前唯一具國際實證、可以早期發現肺癌的篩檢工具，呼籲符合資格的民眾，一定要定期癌篩。

國民健康署補助低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，補助對象包含：

●具肺癌家族史者：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；

●具重度吸菸史者：50至74歲吸菸史達30包年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

