健康網》無咖啡因安全嗎？ 巴西網紅醫：弄清楚去因法

要了解無咖啡因咖啡是否安全，要從它的去咖啡因方式來判斷。巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯建議消費者先看一下包裝上說明，若是使用化學溶劑去咖啡因，建議不要飲用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「無咖啡因咖啡值得喝嗎？」巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）表示，就算是強調無咖啡因咖啡，其實還留有0.1%的咖啡因濃度，但他比較擔心的是，去咖啡因的方法若是用化學溶劑法，是比較具爭議的方式。

費爾南多．萊莫斯在YouTube頻道上擁有693萬追蹤者，4天前上架的「無咖啡因咖啡值得喝嗎？」有近十萬次觀看。他說，咖啡因是一種對中樞神經系統有刺激作用的物質。它不只是存在於咖啡，也存在於紅茶、一些茶飲或飲料中。很多人誤以為「咖啡=咖啡因」，但事實上在咖啡豆裡含有超過400種化學物質，咖啡因只是其中之一。

費爾南多．萊莫斯再解釋，攝取咖啡因後，它會迅速被吸收，進入血液，產生一種振奮、警覺的感覺。適量使用時可能有提神作用；但若攝取過多，就可能導致不良反應，如失眠、心悸或心律不整。對於有胃食道逆流、胃灼熱、胃部不適等問題的人來說，含有咖啡因的咖啡可能更容易引發症狀。

如何做成無咖啡因咖啡？費爾南多．萊莫斯表示，有3種方式：加壓二氧化碳處理法、化學溶劑法、水洗法。較令人擔憂的是「化學溶劑法」，此法成本較低廉，使用乙酸乙酯、氯化甲烷及二氯甲烷。氯化甲烷可能對人體有害，誘發腫瘤、中樞神經系統問題、呼吸道或眼睛等不良影響。

費爾南多．萊莫斯說，比較麻煩的是，不知市售這些無咖啡因及低咖啡因咖啡，是用什麼方式去除咖啡因，因此在不知來源情況下，他建議，不要大量、頻繁飲用，可能對健康不好。

為了食安，費爾南多．萊莫斯提醒飲用者留意這類飲品包裝上說明，是否有使用刺激性化學物質。也向製造業者建議，要標示「Swiss water process」、「CO₂處理」或「無溶劑去咖啡因」，讓消費者安心。

美國FDA允許在去咖啡因處理中使用氯化甲烷或乙酸乙酯，但對殘留量設上限（通常以ppm計）。然而環保與健康倡議組織對此表示警戒，呼籲重新檢視或禁止使用，並自行送檢這些市售咖啡，查明他們去咖啡因方式，公布於官網上。

